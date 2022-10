Amazon gèle les embauches d’entreprises dans son commerce de détail

Amazon est la dernière entreprise à réévaluer ses plans d’embauche en raison des craintes d’un ralentissement économique. Plusieurs entreprises, dont Google, Apple et Meta, ont annoncé qu’elles allaient ralentir ou suspendre temporairement l’embauche. Les entreprises cherchent également des moyens de réduire les coûts pour se protéger des vents contraires potentiels.

“Nous avons de nombreuses entreprises différentes à différents stades d’évolution, et nous prévoyons de continuer à ajuster nos stratégies d’embauche dans chacune de ces entreprises à divers moments”, a déclaré Glasser dans un communiqué.

Amazon a demandé aux recruteurs de fermer toutes les offres d’emploi ouvertes pour ces postes dans les jours à venir et leur a recommandé d’annuler certaines activités de recrutement, telles que les appels téléphoniques pour sélectionner de nouveaux candidats, a rapporté le Times, citant des communications internes.

Amazon suspend l’embauche de postes d’entreprise dans son activité de vente au détail, selon un rapport publié mardi par Le New York Times .

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a travaillé rapidement pour maîtriser les coûts alors que l’entreprise est aux prises avec un ralentissement de la croissance de son activité principale de vente au détail, qui représente toujours la part du lion des revenus d’Amazon.

Le commerce de détail a connu une croissance fulgurante pendant la pandémie de Covid-19, les consommateurs évitant les déplacements dans les magasins physiques et affluant vers les détaillants en ligne. Au début de 2022, les dépenses de commerce électronique ont commencé à ralentir et, au premier trimestre, Amazon a enregistré son taux de croissance des revenus le plus lent depuis l’effondrement du point-com en 2001.

Jassy a assuré aux investisseurs qu’il se concentrait sur le retour à un “niveau sain de rentabilité” après que le ralentissement des ventes au détail et la hausse des coûts aient pesé sur les bénéfices d’Amazon. Ces derniers mois, Amazon a fermé ou annulé le lancement de nouvelles installations et a retardé l’ouverture de certains nouveaux bâtiments après que son expansion due à la pandémie lui ait laissé trop d’espace d’entreposage.

Il a également fermé la quasi-totalité de ses centres d’appels américains dans le but d’économiser sur l’immobilier, Bloomberg signalé.

L’entreprise est également aux prises avec trop de travailleurs après avoir lancé une frénésie d’embauche pandémique. Dans le deuxième quartierAmazon a réduit ses effectifs de 99 000 personnes à 1,52 million d’employés.

