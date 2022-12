Amazon Games s’associe à Bandai Namco pour apporter le protocole bleu à l’Ouest

Les récompenses du jeu Jeudi, Amazon Games a publié un nouveau titre avec Bandai Namco, appelé Blue Protocol.

Blue Protocol est un MMORPG animé gratuit, ou un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, développé par Bandai Namco Online et Bandai Namco Studios. Les joueurs voyageront à travers le monde violent de Regnas avec leur propre personnage créé, en utilisant l’une des cinq classes : le Blade Warden, le Twin Striker, le Keen Strider, le Spell Weaver et le Foe Breaker.

Le jeu était annoncé pour la première fois en 2019 et a eu tests en ligne effectués au Japon, mais la révélation de jeudi a montré qu’Amazon Games aidera à apporter Blue Protocol en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce sera le troisième MMORPG publié par Amazon Games, y compris Nouveau monde et Arche perdue.

Blue Protocol aura un test bêta fermé pour PC au début de 2023, puis sera lancé aux États-Unis pour PC, PS5 et Xbox Series X | S au second semestre.