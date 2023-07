Amazon Freevee obtient de nouvelles chaînes gratuites de NBCUniversal

NBCUniversal a révélé qu’il rendait les saisons passées de Saturday Night Live, Keeping Up With the Kardashians et Top Chef disponibles pour être regardées sur de nouvelles chaînes de télévision en streaming gratuites financées par la publicité – ou FAST –.

Amazon Freevee et Xumo Play commenceront tous deux à proposer les nouvelles chaînes FAST de NBCUniversal cet été. En plus de ces émissions, il comprendra des chaînes de divertissement, d’information, de sport et de langue espagnole aux côtés des offres existantes de NBCUniversal, notamment Dateline 24/7, NBC News Now et les stations d’information locales NBC et Telemundo.

Les chaînes FAST vous permettent de regarder du contenu gratuitement avec des publicités. Les nouvelles chaînes de NBCUniversal vont de SNL Vault (une gamme de clips SNL) à Lo Mejor de Telemundo (favoris récents des fans et succès de Telemundo) à Universal Westerns (séries mettant en vedette des cow-boys, des flingueurs et des hors-la-loi).

« NBCUniversal est dans la position enviable de posséder une vaste gamme d’émissions emblématiques qui ne font pas partie de nos réseaux de diffusion et de câble pour organiser un précieux portefeuille de chaînes FAST », a déclaré Matt Schnaars, président de la distribution de contenu de NBCUniversal, dans un communiqué.

L’expérience de regarder une chaîne FAST diffère de ce que vous pourriez rencontrer lorsque vous essayez de regarder quelque chose sur un service de streaming à la demande traditionnel comme Netflix ou Max. Par exemple, sur une chaîne FAST, vous ne pourrez peut-être pas recommencer une émission depuis le début ou la mettre en pause.

Il y a beaucoup de destinations parmi lesquelles choisir lorsque vous êtes d’humeur à regarder du contenu, de Freevee, qui a fait notre meilleure liste de services de streaming gratuits, aux streamers en direct et à la demande qui, selon nous, valent la peine d’être payés, comme Starz et Hulu Plus la télévision en direct.