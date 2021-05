Amazon frappé par 5 autres poursuites de la part d’employés qui allèguent une discrimination raciale et sexuelle

Cinq femmes qui ont travaillé chez Amazon dans des rôles d’entreprise ou dans la gestion d’entrepôts ont intenté des poursuites distinctes pour discrimination et représailles contre le géant de la technologie mercredi après-midi, selon des plaintes déposées devant divers tribunaux de district américains.

Les femmes ont entre 20 et 60 ans, et toutes affirment avoir subi des représailles de la part de cadres blancs pour s’être plainte en interne de la race, du sexe, du harcèlement ou de la discrimination sexuelle dont elles ont été victimes. Deux des femmes sont noires, une latina, une asiatique américaine et une blanche. Trois des femmes travaillent toujours chez Amazon et deux sont d’anciennes employées. Les cinq cas ont été portés par le même cabinet d’avocats de New York qui représente un responsable des services Web Black Amazon qui a poursuivi Amazon et plusieurs dirigeants dans une affaire de discrimination et de harcèlement et d’agression sexuels en mars.

«Les femmes et les employés de couleur à tous les niveaux d’Amazon ont vu leurs plaintes de harcèlement et de discrimination balayées sous le tapis», ont déclaré Lawrence M. Pearson et Jeanne M. Christensen, partenaires de Wigdor LLP, dans un communiqué. «Amazon ne peut plus considérer les comportements abusifs et les représailles des dirigeants blancs comme de simples anecdotes. Ce sont des problèmes systémiques, profondément ancrés dans l’entreprise et perpétués par une organisation des ressources humaines qui traite les employés qui soulèvent des préoccupations comme un problème.

Un porte-parole d’Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans l’une des cinq plaintes déposées mercredi, une directrice d’entrepôt latina de 40 ans nommée Diana Cuervo allègue qu’un patron de race blanche, Christopher Stoia, a fait à plusieurs reprises des remarques racistes directement sur son visage.

Certains des commentaires présumés de Stoia incluaient: «Les latins sont nuls», «Comment un latin comme vous travaille-t-il ici?» et, « Vous êtes une femme Latina, je dois faire attention à chaque fois que je vous parle. »

Cuervo dit qu’elle a été licenciée des semaines après avoir signalé le comportement de son patron aux ressources humaines, et quelques jours seulement après avoir signalé une fuite de gaz dans son installation d’Amazon malgré la tentative présumée de son patron de minimiser la situation et d’exiger qu’elle se taise.

Stoia n’a pas immédiatement répondu à un message demandant un commentaire.

Dans un autre procès, une partenaire des ressources humaines noire de 64 ans nommée Pearl Thomas allègue que son patron d’Amazon Web Services HR, Keith DurJava, l’a désignée en utilisant le «n-word» après avoir apparemment cru qu’elle s’était déconnectée d’une vidéo. appel. Elle affirme dans le procès qu’un autre responsable lui a dit, à elle et à une autre employée noire, à un autre moment: «Vous ne voulez pas être une femme noire en colère.» Peu de temps après s’être officiellement plaint des propos racistes présumés de son patron, elle a été placée sous un plan d’évaluation des performances, selon la plainte.

DurJava n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

Les poursuites interviennent trois mois après que Recode a publié une enquête qui a mis en évidence les allégations d’employés actuels et anciens de l’entreprise selon lesquelles Amazon a un problème de préjugé racial qui désavantage particulièrement les travailleurs noirs. L’histoire de Recode a également révélé des disparités raciales présumées dans les évaluations des performances d’Amazon, les taux de promotion et le système de nivellement de l’entreprise.

Quelques jours après la publication de l’enquête, une directrice principale d’Amazon Web Services, Charlotte Newman, a intenté une action en justice contre Amazon et plusieurs dirigeants actuels et anciens pour des allégations de discrimination raciale et sexuelle, ainsi que pour harcèlement et agression sexuels. Newman a déclaré à l’époque que l’enquête de Recode était l’une des raisons pour lesquelles elle avait décidé de parler de son expérience.

«Je crois fermement qu’Amazon devrait exploiter la lumière d’un leadership diversifié plutôt que d’atténuer la lumière des employés noirs et des autres employés de couleur», a déclaré Newman à l’époque. «Pendant des années, je souffrais en quelque sorte en silence, [but] Je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui se sentent maintenant plus habilités à ajouter leur voix à l’histoire, et j’espère qu’il y aura un vrai changement qui se produira.

À la suite de l’enquête Recode et du procès de Newman, il semble que davantage d’employés aient été encouragés à raconter leurs histoires sur les obstacles auxquels ils disent avoir été confrontés en tant que femmes et personnes de couleur chez Amazon.

La semaine prochaine, les actionnaires d’Amazon voteront sur une proposition d’un fonds de pension de New York appelant à un audit indépendant «pour évaluer les politiques et pratiques de l’entreprise en matière de droits civils, d’équité, de diversité et d’inclusion». Le conseil d’administration d’Amazon a exhorté les actionnaires à voter contre la proposition.