Amazon frappé d’une plainte du travail pour ne pas avoir négocié avec le syndicat

Le Conseil national des relations du travail a déclaré mardi qu’il jugeait fondées les accusations Amazone a violé le droit du travail en refusant de négocier avec un syndicat naissant représentant les employés de l’un de ses entrepôts de New York.

Dans une ordonnance émise par un directeur régional du bureau de Brooklyn du NLRB, l’agence a déclaré qu’elle cherchait des recours, notamment en ordonnant à Amazon de « négocier de bonne foi » avec l’Amazon Labour Union, et de réconcilier les employés de l’unité de négociation pour l’occasion perdue. négocier au moment et de la manière auxquels ils ont droit en vertu de la législation nationale du travail.

Les travailleurs de l’un des entrepôts du géant de la vente au détail de Staten Island, connu sous le nom de JFK8, ont voté en avril dernier pour rejoindre l’Amazon Labour Union, une organisation de base créée par des employés actuels et anciens. Depuis cette victoire, le groupe se bat pour conclure un contrat avec Amazon, et la bataille s’est étendue aux tribunaux, où l’entreprise continue de contester les résultats, ainsi que le NLRB et la conduite du syndicat pendant l’élection. L’agence a confirmé les résultats des élections de janvier.

L’ALU a exhorté Amazon à entamer des négociations contractuelles à plusieurs reprises depuis avril dernier, mais l’entreprise a systématiquement refusé, afin de « tester la certification du syndicat en tant que représentant exclusif de la négociation collective » des employés, a indiqué l’agence dans son ordonnance.

Les représentants d’Amazon n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La plainte du NLRB intervient alors que l’ALU a connu des revers depuis sa victoire historique sur Staten Island. ALU perdu deux élections dans d’autres entrepôts d’Amazon l’année dernière, et des divisions se sont formées entre certains dirigeants et des membres du syndicat. Lundi, un groupe d’anciens membres de l’ALU a poursuivi le syndicat, l’accusant d’avoir violé la constitution de l’ALU et demandant à un tribunal de Brooklyn de l’obliger à organiser une élection des dirigeants syndicaux. Les avocats de l’ALU ont déclaré au groupe, appelé ALU Democratic Reform Caucus, que le procès était frivole et faux, selon Le New York Times.