Amazon Fire TV Stick contre Roku Express : Quelle offre Prime Day devriez-vous acheter ?

Le Roku Express est toujours un streamer à budget solide si vous ne voulez pas des fonctionnalités supplémentaires de Fire TV, et il présente quelques avantages par rapport à Fire TV qui pourraient être plus importants pour vous.

Tout d’abord, il prend en charge Apple AirPlay. Cela signifie que vous pouvez refléter l’écran de votre iPhone sur votre téléviseur pour lire des vidéos ou afficher des photos sur un écran plus grand, par exemple. Le Fire TV Stick ne prend pas en charge AirPlay.

Deuxièmement, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, nous aimons le système de menu et les résultats de recherche plus simples de Rou. L’écran d’accueil Roku ressemble beaucoup à celui d’un iPhone, avec une grille d’applications familière, tandis que l’écran Fire TV est plus encombré, avec des titres d’émissions et de films individuels et des vignettes sur un tas d’applications différentes. Roku a également de meilleurs résultats de recherche, qui montrent clairement où regarder une émission ou un film et même combien cela coûte. Les résultats de Fire TV sont plus confus.

Notez que la version en vente actuellement est l’ancien Roku Express, qui a été publié pour la première fois en 2019. Un nouveau Roku Express sortira dans quelques jours et est disponible en précommande maintenant pour 30 $. Il est très similaire à l’ancienne version mais ajoute une connexion Wi-Fi double bande pour des vitesses Internet améliorées, un nouveau processeur et plus de stockage afin que les chaînes puissent se lancer plus rapidement, selon Roku. Nous n’avons pas examiné le nouveau Roku Express, mais nous ne pensons pas que ces améliorations valent la peine de dépenser 10 $ de plus.

