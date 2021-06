Amazon Fire TV Stick 4K va à près de la moitié du prix en vente Prime Day

La vente Prime Day d’Amazon est officiellement arrivée, et si vous recherchez un tout nouvel appareil de diffusion en continu, vous pouvez acheter l’Amazon Fire TV Stick 4K pour 26,99 £, contre un prix habituel de 49,99 £.

Ce presque demi-tarif est exclusivement disponible pour les membres Amazon Prime. Si vous n’êtes pas encore inscrit, un compte coûte soit 7,99 £ par mois, soit 79,99 £ par an, et vous pouvez vous inscrire sur le Site Web d’Amazon. Les nouveaux membres bénéficient d’un essai gratuit de 30 jours, ainsi que d’une livraison et d’un accès gratuits à Amazon Prime Video, à de la musique et plus encore.

Le Fire TV 4K est une excellente option de clé de streaming si vous souhaitez accéder à Netflix, Prime Video, Now, Disney+, Britbox, Twitch et plus encore en 4K clair et net – avec prise en charge d'Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+. La télécommande elle-même prend également en charge Alexa, vous pouvez donc rechercher des programmes et des chaînes avec votre voix. Il y a d'autres économies à faire sur les bâtons et les boîtes de streaming ce Prime Day. le Amazon Fire Stick Lite coûte moins de 20 £ en ce moment, tandis que le Roku Express coûte encore moins à 16,99 £.