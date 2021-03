L’Amazon Fire TV Stick 3ème génération (2021) a fait ses débuts en Inde et est actuellement en précommande via la plate-forme. En termes de conception, le périphérique de streaming plug-in ressemble à ses prédécesseurs ou à l’Amazon Fire TV Stick 4K plus avancé, bien qu’il soit livré avec une nouvelle télécommande de télévision qui comprend désormais des boutons de raccourci vers Prime Videos, Netflix, Amazon Music et téléchargés. applications. Le géant du commerce électronique affirme que le nouvel Amazon Fire TV Stick de 3e génération (2021) est 50% plus puissant que la génération précédente et prend en charge la diffusion en continu en résolution Full HD. En outre, la société a affirmé que les utilisateurs bénéficieront d’une expérience de commande vocale et de navigation dans les applications supérieure avec l’Amazon Fire TV Stick 3ème génération, qui fera partie intégrante de l’expérience utilisateur améliorée progressivement qu’Amazon vise à offrir ici. La société ajoute que les utilisateurs qui souhaitent diffuser des vidéos en 4K peuvent regarder le Fire TV Stick 4K existant à Rs 4799.

L’Amazon Fire TV Stick 3ème génération (2021) est disponible en précommande à Rs 3 999 et les clients commenceront à recevoir l’appareil à partir du 21 avril. Les clients peuvent acheter l’appareil avec une option EMI à partir de Rs 188 par mois. Amazon a confirmé à News18 que la nouvelle télécommande TV est incluse dans le package et qu’elle est compatible avec les clés Amazon Fire TV de la génération précédente. Le coût individuel de la télécommande reste flou. Notamment, le bouton vocal Alexa de la télécommande est disponible dans une finition de couleur bleue tandis que la télécommande conserve le ton noir mat classique.

En termes de spécifications, Amazon Fire TV Stick 3ème génération (2021) prend en charge la lecture audio Dolby Atmos pour améliorer la lecture audio des films en salles. Sous le capot, il contient un processeur quadricœur cadencé à 1,7 GHz associé à 8 Go de stockage intégré qui permettront aux utilisateurs de télécharger environ 15 applications. En termes de connectivité, il prend en charge Bluetooth v5.0 et Bluetooth Low Energy. Pour personnaliser davantage les paramètres, les utilisateurs peuvent télécharger l’application Fire TV à télécharger pour Android et iOS. Le Fire TV Stick se connecte via le port HDMI et le streaming se fait à 60 ips.