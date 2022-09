Amazon Fire TV Omni QLED contre Samsung The Frame TV

Lorsque vous tournez votre la télé éteint, vous vous attendez probablement à ce que l’image disparaisse et que l’écran devienne noir. Certains téléviseurs plus récents, cependant, sont conçus pour en montrer plus. Ces grands écrans peuvent afficher des œuvres d’art, des photographies, un bulletin météo et plus encore lorsque vous ne regardez pas la télévision.

Le plus connu de ces téléviseurs est Le cadre de Samsung, qui existe depuis quelques années. Le plus récent est Fire TV Omni QLED d’Amazon, qui a fait ses débuts à l’automne 2022. Ils partagent certaines similitudes, notamment l’accès à des milliers d’œuvres d’art de qualité muséale, ainsi que certaines différences. Plongeons dedans.

Les versions Omni QLED de Fire TV Omni ajoutent des écrans QLED et d’autres améliorations de la qualité d’image. Ils ont également des capteurs pour détecter quand vous êtes dans la pièce et s’activent automatiquement pour afficher des illustrations, des widgets ou d’autres contenus. Si cela vous semble effrayant, vous n’êtes pas seul.

Le “TV as art” original, The Frame de Samsung peut ressembler plus à une peinture qu’à un téléviseur. Il offre de nombreux choix de cadre et la nouvelle version 2022 dispose d’un écran conçu pour réduire les reflets et ressembler davantage à la toile.

The Frame : plus de tailles, plus cher, des cadres personnalisés

La première chose que vous remarquerez est que The Frame coûte plus de deux fois plus cher que l’Omni QLED aux deux tailles qu’ils partagent. D’autre part, le téléviseur de Samsung est disponible dans de nombreuses autres tailles, de 32 à 85 pouces.

Le téléviseur Amazon Fire TV Omni QLED est disponible en deux tailles : 65 pouces (900 $) et 75 pouces (1 100 $).

Le téléviseur Samsung The Frame QLED est disponible en sept tailles différentes : 32 pouces (600 $), 43 pouces (1 000 $), 50 pouces (1 300 $), 55 pouces (1 500 $), 65 pouces (2 000 $), 75 pouces (2 600 $) et 85 pouces (3 500 $).

Notez que les prix peuvent fluctuer, mais vous voyez l’idée.

Samsung propose également des cadres personnalisés pour The Frame, à partir de 100 $.

Drew Evans/Crumpe



L’art est gratuit sur Omni QLED, mais pas sur The Frame

Les deux téléviseurs vous permettent d’afficher vos photos numériques et d’autres fichiers que vous possédez sur les écrans, ainsi que des modes ambiants qui affichent des horloges, ainsi que des écrans d’ambiance et de conception. Mais une caractéristique majeure pour chacun est un mode artistique dédié qui montre des peintures et d’autres beaux-arts, certains provenant de grands musées.

Amazon Fire TV Omni propose 1 500 œuvres d’art dans sa collection, et c’est gratuit.

Le téléviseur Samsung The Frame QLED revendique 2 000 œuvres d’art dans le Samsung Art Store, et l’abonnement coûte 5 $ par mois.



Qualité d’image et autres fonctionnalités

La plupart des gens n’achètent pas un téléviseur comme The Frame avec la qualité d’image comme priorité absolue, mais il convient néanmoins de noter quelques autres similitudes et différences. Les deux téléviseurs ont une télévision intelligente intégrée – le propre système de Samsung sur The Frame et Fire TV sur l’Omni – et utilisent la technologie QLED pour une luminosité et des couleurs améliorées. Nous n’avons pas examiné l’un ou l’autre des téléviseurs, nous ne pouvons donc pas dire comment leur qualité d’image se compare, mais voici les principales différences :

Le Fire TV Omni est doté d’une gradation locale complète, une fonctionnalité qui améliore généralement le contraste et le HDR en contrôlant indépendamment la luminosité dans diverses zones de l’écran. Le cadre n’a pas de gradation locale.

Le cadre a un écran mat et antireflet conçu pour contrôler les reflets, et dans les revues précédentes, les écrans Samsung ont été excellents à cet égard.

La Fire TV Omni dispose d’un capteur de présence qui détecte votre présence dans la pièce et s’allume automatiquement. Il dispose également d’un micro à champ lointain pour que vous puissiez émettre des commandes vocales en mode mains libres. Le cadre dispose également d’un capteur de mouvement qui peut éteindre le téléviseur lorsque vous partez, mais il ne fonctionne qu’en mode Art.

Le cadre est équipé d’un support mural fin pour que vous puissiez l’accrocher au mur. L’Omni QLED peut également être fixé au mur, mais vous devrez acheter le support séparément.

The Frame de Samsung est disponible dès maintenant et Fire TV Omni d’Amazon sera expédié en octobre.