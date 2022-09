Amazon Fire TV Cube : toutes les nouvelles astuces de 3e génération, de la mise à l’échelle 4K au contrôle vocal

Amazon affirme que la dernière version de son Fire TV Cube est “le meilleur lecteur multimédia en streaming Fire TV à ce jour”. Dévoilé lors de l’événement de lancement Echo et Ring de la société, le nouveau TV Cube comprend une entrée HDMI avec conversion ascendante 4K et une mise en réseau améliorée.

Maintenant dans sa troisième itération, le Fire TV Cube combine un Diffuseur 4K Fire TV Et un Écho d’Amazon dans un seul châssis. Comme tous les autres appareils de streaming de pointe, il offre une capacité 4K Ultra HD native avec Dolby Vision, HDR et audio Dolby Atmos. Il dispose également de micros à champ lointain pour converser avec l’assistant Alexa.

Alors quoi de neuf? Le Fire TV Cube comprend désormais un processeur 2,0 GHz plus rapide et une mise à l’échelle vers 4K (“Super Resolution Upscaling”), qui offre une meilleure clarté pour la vidéo 1080p ou même en définition standard. De plus, l’appareil comprend désormais une entrée HDMI qui offre la possibilité de contrôler un décodeur câble, un lecteur de disque vidéo ou une console de jeu via HDMI-CEC, et donc également votre voix. Le Cube comprend également un blaster IR à 360 degrés pour les appareils compatibles. Vous pouvez également utiliser la télécommande vocale Alexa incluse, qui peut ressembler à la télécommande vocale Pro qui vient d’être annoncée, mais elle n’offre pas le télémètre, par exemple.

Amazone



L’entrée HDMI permet à tout appareil connecté d’utiliser le détartreur du Cube et cela devrait fonctionner parfaitement pour les connexions de décodeurs. Amazon affirme qu’il s’agit d’une première pour un appareil de streaming, tandis que les lecteurs Blu-ray Oppo offraient également une entrée HDMI, permettant l’utilisation des upscalers vidéo de l’appareil.

L’appareil possède un certain nombre d’autres fonctionnalités, notamment un port USB supplémentaire pour connecter une webcam pour les appels vidéo sur canapé, ainsi qu’un port Ethernet et la dernière prise en charge Wi-Fi 6E.

David Katzmaier de CNET a qualifié le Fire TV Cube original de “dispositif spécial qui insuffle une nouvelle vie à votre équipement technologique existant”. La nouvelle version ajoute quelques fonctionnalités qui la rendent encore plus proche de la Harmonie Logitech remplacement qu’il envisageait à l’époque. Le Fire TV Cube semble bien se comparer à d’autres appareils hybrides comme le Roku Streambar, surtout si vous n’avez pas besoin d’un haut-parleur.

Le Fire TV Cube est disponible en précommande aujourd’hui aux États-Unis pour 140 $.