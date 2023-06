Amazon Fire TV Cube Review : Alexa est submergée

Avec l’avènement des téléviseurs intelligents et des assistants vocaux, les télécommandes universelles ont pratiquement disparu. Pourquoi achèteriez-vous un clicker séparé alors que vous pouvez tout contrôler avec Alexa ou votre télécommande TV ? Parce que beaucoup de gens ont encore besoin de plus qu’un contrôleur de base, c’est pourquoi. Des millions d’Américains sont abonnés à la télévision par câble et/ou disposent d’un système AV qui ne peut pas être contrôlé uniquement par une télécommande TV. Le cube Amazon Fire TV original était un pont entre la nouvelle réalité du streaming et la maison intelligente, et la nécessité de contrôler les appareils tiers. Il a été remplacé par un Fire TV de deuxième génération qui comprend de nombreuses fonctionnalités haut de gamme, telles qu’un processeur plus rapide et une mise à l’échelle 4K.

7.7 Cube Amazon Fire TV Comme Design élégant

Processeur rapide

Conversion ascendante 4K N’aime pas Les fonctionnalités Smart TV ne fonctionnent pas avec tous les fabricants de téléviseurs

Alexa n’est pas toujours fiable

Difficile de mettre en place le contrôle des équipements dans certaines situations

Il y a beaucoup à aimer dans le Fire TV Cube. Son petit design carré est à la fois mignon et élégant, et il a fière allure dans un meuble TV. Son micro et ses haut-parleurs intégrés sont également capables de contrôler un téléviseur en utilisant uniquement Alexa. Pour couronner le tout, le Cube se connecte également directement à un décodeur câble afin qu’Alexa puisse également le contrôler. Assez doux, non?

En théorie, oui. Mais après avoir passé des heures incalculables au cours de cinq mois à tester deux unités Fire TV Cube différentes sur trois téléviseurs distincts, je suis triste d’annoncer que le nouveau Cube n’a tout simplement pas fonctionné comme annoncé. Bien sûr, il a fonctionné admirablement en tant que lecteur de streaming régulier, car il vous permet de télécharger et de regarder à peu près n’importe quel contenu que vous souhaitez. Mais les personnes qui achètent le Cube peuvent raisonnablement s’attendre à l’expérience complète de la maison intelligente, et c’est précisément là que l’appareil a faibli

Lors de mes tests, Alexa a constamment eu du mal à exécuter des commandes vocales de manière fiable, tandis que le Cube dans son ensemble rencontrait régulièrement des problèmes lors de la tentative de contrôle d’autres appareils connectés. Quand tout fonctionnait comme il se doit, le Cube semblait presque magique. Mais trop souvent, je suppliais Alexa de suivre les commandes que je lui avais données. Le résultat final est un produit qui offre une vision alléchante de l’avenir des téléviseurs intelligents, mais qui est finalement si frustrant à utiliser que j’ai voulu le jeter à travers la pièce.

Un joli paquet

Le cube Amazon Fire TV a fière allure. Sarah Lord / Crumpe

Le Cube, fidèle à son nom, a toujours été un boîtier carré conçu pour s’asseoir près de votre téléviseur. Les deux premières générations du Cube étaient entièrement fabriquées en plastique et présentaient des lignes nettes et droites.

La dernière version de l’appareil est enveloppée dans un tissu en forme de maille avec des bords arrondis qui donne au Cube un aspect et une sensation plus haut de gamme. En haut de la boîte, vous trouverez les commandes de sourdine et de volume Alexa, ainsi qu’un bouton Sélectionner. Pour contrôler quoi que ce soit d’autre, vous devrez utiliser votre voix ou la télécommande incluse.

À l’arrière du Cube, vous trouverez de l’espace pour brancher une clé USB ; un câble Ethernet ; un prolongateur IR en option pour contrôler un appareil qui se trouve dans une armoire ; plus deux connecteurs HDMI – une sortie pour se connecter à votre téléviseur et une entrée pour se connecter à partir d’un décodeur câble ou d’un autre appareil. Il est également facile à configurer : tout était branché et fonctionnait en cinq minutes environ.

Le Cube est livré avec un emplacement HDMI supplémentaire pour vous permettre de brancher un décodeur câble. Sarah Lord / Crumpe

Du contenu partout

La configuration initiale à l’écran est également assez indolore. Le Cube vous guide à travers toutes les étapes – de la connexion à votre compte Amazon à l’appairage d’Alexa avec votre téléviseur – en quelques minutes seulement. Tout fonctionne de manière transparente jusqu’à ce que vous soyez confronté à la navigation sur l’écran d’accueil Fire TV occupé, dont la plupart est occupé par un carrousel d’annonces tournantes.

En dessous, vous verrez une petite bande de boutons utiles, tels que votre profil Amazon, un commutateur d’entrée, une recherche, un bouton d’accueil, un guide des chaînes pour les options de télévision en direct Freevee d’Amazon, un signet Favoris et un groupe de vos applications installées , ainsi qu’un raccourci vers les paramètres.

Mais c’est là que les problèmes familiers de l’interface Fire TV deviennent évidents. Ces boutons utiles sont rapidement suivis de carrousels apparemment sans fin remplis de contenu, la plupart étant du spam. Pour chaque section utile, comme les applications récemment utilisées, il y a deux fois plus de lignes remplies de contenu sponsorisé ou de films provenant d’autres propriétés Amazon.

Le Fire TV Cube vous permet de désactiver Alexa. Sarah Lord / Crumpe

Cela ne m’aurait peut-être pas autant dérangé si Amazon avait facilité l’accès au contenu que je voulais regarder. Au lieu de cela, la petite zone contenant toutes mes applications téléchargées n’a que des emplacements pour six d’entre elles, ce qui signifie que je dois creuser profondément dans le menu des applications pour accéder à ce que je veux. Sans surprise, Prime Video et Freevee sont préinstallés sur cette liste de six. Heureusement, vous pouvez les rétrograder des premières places et mettre d’autres applications à leur place, mais c’est juste une autre façon pour Amazon de rendre l’interface Fire TV moins conviviale.

Naviguer dans le système et lancer des applications semble cependant rapide. Il y a un nouveau processeur dans le Cube qui, selon Amazon, a deux fois les performances du Fire TV Stick 4K Max, qui lui-même est incroyablement rapide. Bien que je n’aie pas été en mesure de confirmer les revendications de vitesse de l’entreprise pour le Cube, il était tout aussi réactif que le stick 4K Max, sinon plus. Le Cube a lancé à la fois Netflix et Disney Plus en un peu plus de deux secondes, ce qui est à égalité avec d’autres appareils de streaming percutants.

La lecture avait fière allure, soutenue par la prise en charge de l’audio Dolby Vision, HDR et Dolby Atmos. J’étais également fan de la prise en charge Wi-Fi 6E incluse, car elle permet à ceux qui disposent de routeurs mis à niveau de profiter d’un streaming ultra-rapide.

Défaillances de contrôle de l’équipement

Amazon prétend que vous pourrez connecter plusieurs de vos appareils liés à la télévision à votre Cube afin qu’il puisse basculer de manière transparente entre le streaming, une console de jeu ou même un décodeur. Afin de configurer cette fonctionnalité, vous devez d’abord vous diriger vers Contrôle de l’équipement dans le menu des paramètres pour ajouter chaque équipement supplémentaire que vous souhaitez connecter. C’est là que mes problèmes ont commencé.

J’ai d’abord essayé d’ajouter un Roku et une Xbox Series X à un Cube branché sur un Google TV TCL 6 Series 2021, mais le Cube n’a pas réussi à reconnaître automatiquement le téléviseur. Au lieu de cela, je devais rechercher et cliquer manuellement sur le fabricant de mon téléviseur. Finalement, le Cube a pu allumer et éteindre mon téléviseur à l’aide d’Alexa, mais il est resté incapable de lire correctement quel appareil était branché et à quel HDMI. Comme mesure de secours, j’ai essayé de lui apprendre les signaux infrarouges que ma télécommande utilise lors du passage à chaque appareil, mais cela n’a pas non plus fonctionné. Même s’il faisait la bonne estimation une fois, il passerait à la mauvaise entrée la suivante. J’ai passé beaucoup trop d’heures à essayer n’importe quelle combinaison imaginable pour qu’elle fonctionne de manière cohérente. J’ai contacté Amazon et j’ai eu une réunion avec ses techniciens pour essayer de résoudre le problème. Ils m’ont envoyé un tout nouveau Cube pour voir si cela aiderait. Il n’a pas. Le Cube ne veut tout simplement pas fonctionner avec ce téléviseur TCL.

Vous allez devoir utiliser la télécommande. Sarah Lord / Crumpe

Ensuite, j’ai essayé exactement la même configuration sur un téléviseur Samsung 2020, qui, à mon grand soulagement, fonctionnait beaucoup mieux. Le Cube a immédiatement reconnu le téléviseur et Alexa a pu basculer facilement entre ma Xbox et mon Roku. Malheureusement, je n’ai pas pu faire en sorte qu’Alexa lance mes jeux Xbox, malgré des heures passées à vérifier tous mes paramètres sur les deux appareils et à utiliser les invites répertoriées sur le site Xbox. À ce stade du processus, j’étais simplement heureux qu’Alexa fonctionne du tout.

Enfin, j’ai connecté le Cube à un téléviseur LG vers 2011 pour voir comment cela fonctionnait avec des appareils plus anciens. À ma grande surprise, il a automatiquement reconnu le modèle et s’est connecté facilement. J’ai ensuite branché mon décodeur directement au Cube via l’entrée HDMI. Amazon affirme que les décodeurs de câble de Spectrum, mon fournisseur, ainsi qu’une série d’autres, fonctionnent en conjonction avec le Cube pour permettre à Alexa de contrôler votre câble.

Après avoir ajouté le décodeur câble à ma liste d’appareils connectés, j’ai dit à haute voix « Alexa, syntonise ESPN sur le câble » et j’ai retenu mon souffle. À ma véritable surprise et joie, cela a fonctionné. Mon téléviseur est passé de l’écran d’accueil de Fire TV directement à ESPN sur mon décodeur. Enfin, je pouvais enfin sauter facilement autour du câble, de plusieurs appareils de diffusion en continu et de consoles de jeu, le tout avec quelques commandes simples vers Alexa. C’était, oserais-je dire, magique. Je commençais enfin à découvrir la vision d’Amazon pour le Cube, et c’était plutôt cool.

Parfois, Alexa ne fonctionnait tout simplement pas comme annoncé. Sarah Lord / Crumpe

Mais, malheureusement, tout est parti par la fenêtre à la seconde où j’ai essayé de demander à Alexa de changer de chaîne et j’ai rencontré le silence. Dire « Alexa » a déclenché l’écoute du Cube, mais a également activé les fonctions de sourdine et de désactivation du volume du téléviseur d’une manière qui a empêché Alexa d’entendre ma requête. Elle se redressait chaque fois que je disais son nom, mais peu importe combien de fois je suppliais et suppliais, je ne pouvais pas trouver un moyen de manipuler les paramètres pour qu’elle puisse réellement comprendre mes commandes.

Pour savoir si les problèmes que j’avais rencontrés concernaient le Cube ou l’assistant Alexa lui-même, j’ai configuré le Cube côte à côte avec un Amazon Echo Dot. J’ai envoyé la même commande à chacun à tour de rôle tout en coupant l’autre. La principale différence est que le Cube essaie de trouver des réponses dans les émissions de télévision pertinentes si vous n’êtes pas extrêmement précis. La plupart des problèmes que j’avais avec Alexa concernaient la navigation dans les connexions du Cube entre les appareils sur le téléviseur, que je ne suis pas en mesure de reproduire sur l’Echo.

Hors de la marque

L’Amazon Cube 2022 a peut-être de nobles intentions, mais j’ai trouvé qu’il n’a tout simplement pas tenu sa promesse d’une connexion domestique intelligente complète. Certaines de ses fonctionnalités clés sont incompatibles avec un téléviseur récent et populaire, tandis que sa nouvelle connexion de décodeur câble est trop boguée pour être utilisée. Si vous recherchez un appareil de streaming Amazon haut de gamme, le Fire TV Stick 4K Max fonctionne tout aussi bien à moitié prix. Alors que certaines parties du Cube semblent proches d’offrir une expérience riche et activée par la voix, le produit final est trop insuffisamment cuit pour être recommandé.