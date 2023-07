Amazon Fire Tablets en vente aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne dans le cadre de la campagne Prime Day

Amazon Prime Day est toujours en cours et il existe d’excellentes offres de tablettes de la gamme Fire. Nous avons trouvé les Fire 7, Fire HD 10 et Fire Max 11 sur des ventes importantes sur Amazon aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Amazon Fire 7 est la tablette la plus petite et la moins chère d’Amazon. Il contient un écran LCD de 7 pouces avec une résolution de 1024 x 600 px, des caméras avant et arrière de 2MP, une batterie évaluée à 10 heures d’utilisation avec une charge USB-C et peut également servir d’assistant domestique intelligent Alexa. C’est aussi parfait pour les enfants.

Si vous voulez un écran plus grand, alors le Fire HD 10 est une excellente option à son prix actuel de 75 $/70 £/68 €. Il augmente la taille de l’écran à 10 pouces et la résolution à 1920 x 1200px. Il y a 3 Go de RAM et 64 Go de stockage ainsi qu’un chipset plus performant ici aussi. L’arrière est doté d’une caméra arrière 5MP légèrement plus agréable et d’une batterie plus longue durée avec chargement USB-C.





Si vous voulez encore plus de fonctionnalités et de performances, alors le Fire Max 11 est la prochaine option sur la liste. Comme son nom l’indique, il est livré avec un écran LCD IPS de 11 pouces et une résolution de 2000 x 1200 px. Fire Max 11 apporte un chipset MediaTek (MTK8188J) associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La durée de vie de la batterie est évaluée à 14 heures et vous bénéficiez également de caméras avant et arrière 8MP plus agréables pour des appels vidéo plus nets.





Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.