Amazon India a annoncé le troisième anniversaire de l’assistant virtuel Amazon Alexa en Inde plus tôt cette semaine. Dans le cadre des célébrations pour les utilisateurs d’Alexa dans le pays, le géant du commerce électronique a maintenant annoncé un événement de vente d’un jour où la société offrira d’énormes réductions sur une gamme d’appareils compatibles Alexa. L’événement de vente débutera à minuit le 15 février et durera 24 heures. Les clients peuvent également profiter d’offres de vente telles que le remboursement instantané avec certaines cartes, les EMI sans frais et plus encore sur certains appareils – pour faire baisser davantage le prix réduit. Notamment, Amazon avait récemment annoncé que trois de ses livres audio les plus vendus sur Audible seraient disponibles gratuitement dans le cadre de la célébration du troisième anniversaire d’Alexa en Inde.

Au cours de l’événement de vente de 24 heures, les clients Amazon peuvent acheter l’Amazon Echo Show 5 à 4 499 roupies au lieu de 8 999 roupies. De même, Amazon Echo Auto et le haut-parleur Echo (4e génération) se vendront respectivement à Rs 2 999 et 6 499. Notamment, le combo Echo Dot (4e génération) et Smart Bulb sera disponible avec 45% de réduction, à Rs 3499. Les clients peuvent également profiter de 40% de réduction sur une variété de haut-parleurs intelligents Echo alimentés par Alexa. De plus, les clients peuvent obtenir Amazon Smart Plug pour seulement Rs 499 au lieu de Rs 1999. Les caméras de sécurité intelligentes d’Imou et Qubo seront disponibles à partir de Rs 1699. Amazon Fire Stick, haut-parleurs Echo obtenant des réductions massives, mais pour seulement 24 heures: toutes les offres

Amazon offre en outre 43% de réduction sur le nouveau Amazon Fire TV Stick Lite et Rs 1200 sur le Fire TV Stick 4K de dernière génération, lors de la vente de 24 heures le 15 février. D’autres appareils compatibles avec Alexa comme les aspirateurs et LG La télévision 4K UHD sera disponible à l’achat avec une réduction de 40%.

LIRE AUSSI: Alexa fête ses 3 ans en Inde: Amazon propose des livres audio audibles les plus vendus gratuitement pendant une période limitée

Plus tôt cette semaine, Amazon Inde a également partagé des statistiques sur la manière dont les Indiens interagissent avec l’assistant virtuel d’Amazon Alexa via des haut-parleurs Echo, des Fire TV Sticks, etc. Il s’avère que dire « Alexa, je t’aime » est assez en vogue. Les données suggèrent que les Indiens ont dit Je t’aime à Alexa jusqu’à 19 000 fois par jour.