Amazon Fire HD 8 (2022) : date de sortie, prix et spécifications

Amazon a lancé une tablette Fire HD 8 mise à jour qui sera mise en vente en octobre. C’est un peu comme la version 2020, mais avec un processeur plus rapide, un écran plus fort et une durée de vie de la batterie plus longue.

A côté, un nouveau modèle Plus ainsi que de nouvelles versions Kids et Kids Pro.

Voici tout ce que vous devez savoir.

Amazon a annoncé la nouvelle gamme de tablettes avant son événement annuel sur les appareils le 28 septembre.

Tu peux précommandez la Fire HD 8 immédiatement sur son site Web, mais les tablettes ne sortiront que le 19 octobre.

Quel est le prix d’Amazon Fire HD 8 (2022) ?

Feu HD 8 : À partir de 99,99 $ / 99,99 £

Feu HD 8 Plus : À partir de 119,99 $ / 119,99 £

Feu HD 8 Enfants : 149,99 $ / 149,99 £

Fire HD 8 Kids Pro : 149,99 $ / 149,99 £

Comme pour le nouveau Fire 7, le HD 8 a connu une hausse de prix pour la première fois depuis des années.

Lorsque la dernière génération a été lancée en 2020, elle coûtait 89,99 $ / 89,99 £, mais le modèle 2022 commence à partir de 99,99 $ / 99,99 £.

Amazon a conservé le Fire HD 8 Plus, qui coûte 20 $ / 20 £ supplémentaires, tout comme en 2020. Mais comme le modèle de base est plus cher, le Plus coûte désormais 119,99 $ / 119,99 £.

De même, les versions Kids ont connu une hausse de prix, passant de 139,99 $ / 139,99 £ à 149,99 $ / 149,99 £. Vous avez le choix entre Kids et Kids Pro. Ceux-ci sont basés sur le nouveau Fire HD 8 (en noir avec 32 Go de stockage), et offrent un choix de boîtiers différents. Comme toujours, ils bénéficient d’une garantie de deux ans (au lieu d’un, et couvrant les dommages accidentels) plus un accès d’un an au service d’abonnement Kids+ d’Amazon qui comprend des applications, des jeux, des vidéos, des livres et plus encore.

Quoi de neuf sur l’Amazon Fire HD 8 (2022) ?

Processeur à six cœurs (30 % plus rapide)

Autonomie de 13 heures (1 heure supplémentaire)

Écran en verre plus résistant

Malgré la « toute nouvelle » rhétorique, il s’agit essentiellement de la même tablette lancée par Amazon en 2020.

Il a exactement la même apparence, vient dans des couleurs très similaires (les options non noires maintenant appelées Blue et Rose au lieu de Twilight Blue et Plum) et a le même écran et les mêmes caméras.

Les mises à niveau incluent un processeur hexacore (deux cœurs supplémentaires et censé être 30 % plus rapide), un verre d’aluminosilicate plus résistant et une heure supplémentaire d’autonomie de la batterie (maintenant jusqu’à 13 heures).

Amazon dit également qu’il est plus fin et plus léger, mais cela étire la vérité. Le modèle précédent avait une épaisseur de 9,7 mm et le nouveau 9,6 mm. Amazon a cité un poids de 335 g pour le Fire HD 8 2020, mais cite 337 g pour le modèle 2022, ce qui signifie qu’il est en fait plus lourd.

Vraiment, alors, ce sont les performances supplémentaires qui rendent la nouvelle tablette différente et Amazon dit que c’est bon pour le multitâche. Vous pouvez utiliser la fonction d’écran partagé pour exécuter deux applications côte à côte (e-mail et Zoom, par exemple) ou regarder Amazon Prime Video image dans l’image tout en recherchant une recette.

Les options de stockage restent les mêmes à 32 Go et 64 Go, tout comme les caméras avant et arrière 2Mp. Tous les modèles disposent d’un slot microSD pour jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire.

Si vous voulez une meilleure caméra arrière, le 2022 Fire HD 8 Plus dispose désormais de la caméra 5Mp utilisée par le Fire HD 10 existant.

Amazone

Sinon, les principales différences entre les modèles standard et Plus sont que le Plus dispose de 3 Go de RAM au lieu de 2 Go, d’une charge sans fil intégrée et d’une charge USB-C plus rapide à l’aide de l’alimentation 9 W incluse. Il vient également exclusivement en gris (comme indiqué ci-dessus). Ce sont exactement les mêmes différences qu’entre les modèles 2020 standard et Plus.

Amazone

Comme mentionné, les deux éditions Kids utilisent la Fire HD 8 (2022) de 32 Go et offrent un choix de couleurs différentes pour le boîtier uniquement : la tablette elle-même est noire. Pour les enfants, c’est rouge, bleu ou violet, tandis que pour Kids Pro, les designs proposés sont Arcade Hero, Rainbow Universe et Hello Teal.

Le Fire HD 8 Kids est destiné aux jeunes enfants de trois à sept ans, tandis que le Kids Pro est plus adapté aux enfants de six à 12 ans.