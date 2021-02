Amazon.com Inc et le groupe de mode italien Salvatore Ferragamo ont conjointement poursuivi jeudi plusieurs personnes et entités, principalement basées en Chine, pour avoir prétendument vendu des ceintures Ferragamo contrefaites sur son magasin de détail en ligne.

Les sociétés ont intenté deux poursuites contre quatre personnes et trois entités, selon des documents judiciaires, alléguant que les défendeurs avaient annoncé et vendu des produits Ferragamo contrefaits sur la boutique Amazon, en utilisant ses marques déposées sans autorisation.

Sur sept accusés, le procès indique que cinq sont basés en Chine et les deux autres pourraient être en Chine, en Caroline du Nord ou en Californie. Le procès dit que plusieurs autres accusés sont actuellement inconnus.

L’année dernière, Amazon a annoncé https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-counterfeit-idUSKBN1ZC25U son intention de fournir plus de données sur les produits contrefaits aux forces de l’ordre dans le cadre d’une nouvelle répression des contrefaçons vendues sur ses sites, une grande partie qui provient de Chine.

Les entreprises ont déclaré qu’elles cherchaient à empêcher en permanence les défendeurs de nuire davantage à la propriété intellectuelle d’Amazon et de Ferragamo et à tenir les défendeurs responsables de leurs actions.

Le procès a été déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington.