Amazon ferme son application de livraison rapide Prime Now

Amazon ferme ses plates-formes autonomes Prime Now et demande aux utilisateurs qui souhaitent une livraison rapide de produits d’épicerie et d’autres produits de les commander via l’application ou le site Web d’Amazon, a annoncé vendredi la société.

L’application et le site Web Prime Now seront supprimés dans le monde entier d’ici la fin de cette année, a déclaré Amazon.

«Pour rendre cette expérience encore plus transparente pour les clients, nous transférons l’expérience d’une application Prime Now distincte vers l’application et le site Web d’Amazon afin que les clients puissent acheter tout ce qu’Amazon a à offrir à partir d’un emplacement pratique», Stephenie Landry, vice-président de l’épicerie chez Amazon, a déclaré dans un article de blog.

Les consommateurs pourront choisir une livraison en deux heures sur les produits essentiels et autres produits via l’application ou le site Web d’Amazon. La livraison d’épicerie en deux heures sera disponible via Amazon Fresh ou Whole Foods, tous deux situés dans l’application et sur le site Web d’Amazon.

De plus, tous les détaillants tiers ou magasins locaux proposés sur l’application Prime Now seront transférés sur Amazon, y compris Bartell Drugs, une chaîne de pharmacies à Seattle, et Union Square Wines & Spirits à New York.

Amazone a lancé Prime Now en 2014 comme un moyen pour les membres de son service d’abonnement Prime de se faire livrer des livres, des jouets, des articles ménagers et d’autres biens à leur porte en une ou deux heures pour une somme modique. Prime Now a été initialement lancé dans une poignée de villes, mais il est désormais disponible dans plus de 5000 villes et villages et la livraison en deux heures est gratuite. Pour témoigner de la croissance du service, Amazon opère entrepôts Prime Now dédiés pour exécuter les commandes.

«En 2014, j’ai écrit un document de six pages décrivant un service qui permettrait aux clients d’obtenir des articles de dernière minute en une heure environ», a écrit Landry dans le billet de blog. «Nous avons même donné au projet le nom de code interne« Houdini ». En seulement 111 jours, notre équipe a repris le concept décrit dans ce document de six pages et l’a transformé en Prime Now, qui est devenu le fondement des activités d’épicerie ultrarapide d’Amazon et de livraison le jour même. «

Les ambitions d’Amazon dans le domaine de l’épicerie se sont approfondies au fil des ans. Il a déployé plusieurs services, acquis la chaîne de supermarchés haut de gamme Whole Foods pour 13,4 milliards de dollars en 2017 et lancé l’année dernière sa propre chaîne d’épiceries fraîches, ce qui a abouti à une stratégie d’épicerie quelque peu décousue.

L’entreprise a récemment pris des mesures pour rationaliser ses offres d’épicerie. En janvier, Amazon a fermé son service Prime Pantry, qui livrait des produits d’épicerie non périssables, et la société rebaptise sa marque Go Grocery en Amazon Fresh, GeekWire rapporté cette semaine.

La décision de fermer l’application et le site Web de Prime Now était déjà en cours depuis un certain temps. La société a récemment commencé à diriger les utilisateurs vers l’application et le site Web d’Amazon via une fenêtre contextuelle dans l’application Prime Now.

De plus, Amazon a déclaré qu’il avait déjà arrêté l’application et le site Web de Prime Now en Inde, au Japon et à Singapour. Il a également commencé à proposer une livraison en deux heures d’Amazon Fresh and Whole Foods sur Amazon en 2019.