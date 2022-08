Amazon ferme le service de télésanté Amazon Care

Amazon ferme son service de télésanté, Amazon Care, marquant un recul majeur du géant de la vente au détail dans ses efforts pour pénétrer dans l’espace des soins de santé.

Amazon fermera le service après le 31 décembre, a annoncé mercredi Neil Lindsay, responsable d’Amazon Health Services, dans un e-mail de l’entreprise. La société a décidé de mettre fin à Amazon Care après avoir déterminé que ce n’était pas “la bonne solution à long terme pour nos entreprises clientes”, a écrit Lindsay dans le mémo, qui avait été précédemment rapporté par GeekWire.

“Cette décision n’a pas été prise à la légère et n’est devenue claire qu’après plusieurs mois de réflexion approfondie”, a déclaré Lindsay. “Bien que nos membres inscrits aient adoré de nombreux aspects d’Amazon Care, il ne s’agit pas d’une offre suffisamment complète pour les grandes entreprises clientes que nous ciblons et n’allait pas fonctionner à long terme.”

Même si le service se termine, Amazon a acquis une meilleure compréhension de “ce qui est nécessaire à long terme pour fournir des solutions de soins de santé significatives aux entreprises et aux particuliers” grâce à son déploiement d’Amazon Care, a écrit Lindsay dans la note de service.

Amazon Care a été lancé en 2019 en tant que programme pilote pour les employés à l’intérieur et autour du siège social de l’entreprise à Seattle. Le service propose des visites virtuelles de soins d’urgence, ainsi que des consultations de télésanté gratuites et des visites à domicile payantes d’infirmières pour les tests et les vaccinations.

Le service était plusieurs années dans la fabrication. En 2017, Amazon a tenu une réunion secrète à Seattle pour en savoir plus sur les soins aux patients auxquels ont participé des poids lourds de l’industrie des soins de santé, a rapporté CNBC. Il a ensuite embauché un petit groupe de médecins pour démarrer une clinique pilote pour certains employés.

En février, la société a déployé les offres virtuelles d’Amazon Care à l’échelle nationale pour ses employés et d’autres entreprises, signalant qu’elle avait de plus grandes ambitions pour le service.

On ne sait pas combien de traction Amazon Care avait gagné. En juin dernier, Babak Parviz, un vice-président travaillant sur Amazon Care, a déclaré qu’Amazon avait attiré plusieurs entreprises intéressées à utiliser le service. Ses entreprises clientes comprennent Hilton, Silicon Labs, TrueBlue et l’épicier haut de gamme Whole Foods appartenant à Amazon.

Amazon met fin au service alors même que le PDG Andy Jassy s’est engagé à faire des percées dans le secteur des soins de santé. Le mois dernier, Amazon a acquis le fournisseur de soins primaires One Medical pour 3,9 milliards de dollars. Elle a également cherché à développer le diagnostic médical à domicile. Et plus tôt cette semaine, Le journal de Wall Street rapporté qu’Amazon fait une offre pour le fournisseur de services de santé à domicile Signify Health.

Voici l’intégralité de la note aux employés :

L’équipe des services de santé,

Nous travaillons sur une opportunité missionnaire importante. Notre vision est de faciliter l’accès des gens aux produits et services de soins de santé dont ils ont besoin pour être et rester en bonne santé. Nous savons que cela ne sera ni facile ni rapide, mais nous croyons que c’est important.

L’une des façons dont nous avons travaillé vers cette vision au cours des dernières années a été avec notre offre de services de soins urgents et primaires, Amazon Care. Au cours de cette période, nous avons recueilli et écouté les nombreux commentaires de nos entreprises clientes et de leurs employés, et avons fait évoluer le service pour améliorer en permanence l’expérience des clients. Cependant, malgré ces efforts, nous avons déterminé qu’Amazon Care n’était pas la bonne solution à long terme pour nos entreprises clientes et avons décidé de ne plus proposer Amazon Care après le 31 décembre 2022.

Cette décision n’a pas été prise à la légère et n’est devenue claire qu’après plusieurs mois de réflexion approfondie. Bien que nos membres inscrits aient adoré de nombreux aspects d’Amazon Care, il ne s’agit pas d’une offre suffisamment complète pour les grandes entreprises clientes que nous ciblons et n’allait pas fonctionner à long terme.

Notre travail de construction d’Amazon Care a approfondi notre compréhension de ce qui est nécessaire à long terme pour fournir des solutions de soins de santé significatives aux entreprises et aux particuliers. Vous m’avez déjà entendu le dire, mais je crois que l’espace des soins de santé est mûr pour être réinventé, et nos efforts pour aider à améliorer l’expérience des soins de santé peuvent avoir un impact extrêmement positif sur notre qualité de vie et nos résultats pour la santé. Cependant, aucune de ces raisons ne facilite cette décision pour les équipes qui ont contribué à créer Amazon Care, ou pour les clients que notre équipe Care sert.

Notre priorité en ce moment est de vous accompagner, quel que soit le chemin que vous empruntez. De nombreux employés de Care auront l’opportunité de rejoindre d’autres parties de l’organisation des services de santé ou d’autres équipes d’Amazon – dont nous discuterons avec beaucoup d’entre vous sous peu – et nous soutiendrons également les employés à la recherche de postes en dehors de l’entreprise.

Aux équipes Amazon Care et Care Medical, merci pour tout votre travail acharné au cours de ces dernières années. Vous devriez être très fier de ce que cette équipe a pu accomplir en peu de temps. Je remercie également nos membres et clients commerciaux de nous avoir confié leurs soins; ce n’est pas une responsabilité que nous prenons à la légère. Au fur et à mesure que nous tirons les enseignements d’Amazon Care, nous continuerons à inventer, à apprendre de nos clients et partenaires de l’industrie, et à nous tenir aux normes les plus élevées tout en contribuant à réinventer l’avenir des soins de santé.

Sincèrement,

Neil