Amazon ferme le service audio en direct Amp

Amazone ferme son service audio en direct, appelé Amp, a confirmé la société à CNBC.

Amp permet aux utilisateurs d’héberger leur propre émission en direct, à laquelle les appelants peuvent se joindre et demander à parler. Il a été lancé en mars 2022 au milieu d’une frénésie autour de l’application sociale uniquement audio Clubhouse et en tant que sociétés telles que Méta , Spotify , et X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ont déployé des fonctionnalités audio en direct. Amazon a engagé des artistes de renom tels que Nicki Minaj, Lil Yachty et Pusha T pour animer leurs propres émissions sur Amp.

« Nous avons pris la décision difficile de fermer Amp », a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué. « Nous avons beaucoup appris sur la façon dont les communautés de musique live interagissent au cours du processus, ce que nous mettons à profit en créant de nouvelles expériences de fans à grande échelle dans Amazon Music. »

Les animateurs et auditeurs d’Amp ont déploré la disparition du service dans des messages partagés sur l’application. Un flux s’intitulait « RIP AMP », tandis qu’un autre utilisateur écrivait : « Rien ne dure éternellement. Bien sûr, c’était amusant, mais [sic] ».

Bloomberg avait précédemment annoncé la décision d’Amazon d’interrompre Amp.

Cette décision intervient alors que le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​s’est engagé dans une révision approfondie des dépenses de l’entreprise, aux prises avec un ralentissement des ventes et une économie difficile. Jassy a réduit les projets sous-performants dans des secteurs verticaux plus risqués et plus récents tels que les soins de santé et l’épicerie, a gelé les embauches dans les entreprises et supprimé plus de 27 000 emplois. L’unité Amp a été frappée par des licenciements l’année dernière et a eu du mal à atteindre ses objectifs internes concernant les utilisateurs actifs mensuels, entre autres mesures, Insider signalé.

Amazon a fait d’autres paris dans le domaine de l’audio et du divertissement, notamment une plateforme de streaming musical, un service de streaming en direct Twitch et des livres audio. Elle a également acquis le réseau de podcasts Wondery en octobre 2020.

