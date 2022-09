Amazon ferme des entrepôts en Floride à l’approche de l’ouragan Ian

Amazon ferme temporairement des entrepôts dans certaines parties de la Floride alors que l’ouragan Ian se dirige vers l’État.

La société a fermé mardi des sites près de Tampa et d’Orlando, selon des avis envoyés aux employés et examinés par CNBC. Amazon s’attend à ce que les installations restent fermées jusqu’à vendredi, indiquent les avis.

“Nous continuerons de surveiller la météo et fournirons des mises à jour sur la date de réouverture du bâtiment”, selon un avis, qui a été envoyé aux travailleurs d’une installation de la banlieue de Tampa, à Temple Terrace.

Amazon a confirmé qu’il fermait certains sites par mesure de sécurité avant la tempête.

“Nous surveillons de près la trajectoire de l’ouragan Ian et apportons des ajustements à nos opérations afin d’assurer la sécurité de nos employés et de ceux qui livrent pour nous”, a déclaré Richard Rocha, porte-parole d’Amazon, dans un communiqué. “Nous sommes en contact régulier avec nos employés et nos partenaires de livraison pour nous assurer que tout le monde est au courant de toute fermeture de site ou de conditions dangereuses et continuera à faire les ajustements nécessaires.”

Le Centre national des ouragans mardi amélioré L’ouragan Ian à une tempête de catégorie 3, avec des vents maximums soutenus de 120 milles à l’heure. La FEMA et la Maison Blanche ont exhorté les résidents de Floride à tenir compte des avertissements d’évacuation des autorités locales et à ne pas sous-estimer l’ampleur de la tempête. L’ouragan a continué de se renforcer après avoir touché terre à Cuba.

Amazon est la dernière entreprise à ajuster ses opérations alors que l’ouragan Ian approche de la côte sud-est. La Walt Disney Company et les Universal Studios de Comcast ferment leurs parcs à thème basés à Orlando avant la tempête. Plusieurs aéroports de l’État également fermetures annoncées.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC.

REGARDER: La côte du golfe de Floride se prépare à l’arrivée de l’ouragan Ian