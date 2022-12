Amazon fait tomber jusqu’à 119 $ de réduction sur les coffrets Harry Potter juste à temps pour Noël

Si vous avez un fan de Harry Potter dans votre vie, alors vous savez que marathoner tous les films est un événement assez régulier. Et si vous cherchez le cadeau parfait pour eux cette année, pourquoi ne pas leur offrir un coffret pour qu’ils puissent retourner à Poudlard quand ils le souhaitent ? Et en ce moment, vous avez une grande chance de saisir toute la collection de huit films à moindre coût. Vous pouvez accrocher le en vente pour seulement 60 $, ce qui vous fait économiser 119 $ et est le prix le plus bas de tous les temps que nous ayons vu. Ou, si vous voulez une option légèrement plus abordable, vous pouvez choisir le pour 28 $, vous permettant d’économiser 72 $. On ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles, alors passez votre commande rapidement si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Ces ensembles rassemblent tous les films Harry Potter, de The Sorcerer’s Stone à The Deathly Hallows: Part 2, dans une superbe résolution 4K ultra HD ou en HD standard si vous prenez l’ensemble Blu-ray. Bien que si vous pouvez vous permettre l’ensemble 4K, cela vaut probablement la peine d’être mis à niveau. En plus d’une meilleure qualité d’image, il prend également en charge l’image HDR et l’audio DTS:X pour une expérience de visionnage plus immersive. De plus, la collection 4K comprend également une coupe étendue de The Sorcerer’s Stone et The Chamber of Secrets en résolution standard 1080p, tandis que l’ensemble Blu-ray ne comprend que ces coupes théâtrales. Alors attrapez vos grenouilles au chocolat et votre bièraubeurre et lancez-vous dans le marathon !