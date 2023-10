Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​s’exprime lors du sommet DealBook du New York Times dans la salle Appel du Jazz At Lincoln Center le 30 novembre 2022 à New York.

Actions de Amazone a bondi de plus de 6 % vendredi après que la société a publié des résultats du troisième trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes et montré que les efforts de réduction des coûts de la société portent leurs fruits.

Le chiffre d’affaires d’Amazon a augmenté de 13 % à 143,1 milliards de dollars au troisième trimestre. Le bénéfice net de la société a plus que triplé pour atteindre 9,9 milliards de dollars, ou 94 cents par action, contre 2,9 milliards de dollars, ou 28 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice d’Amazon de 94 cents par action a largement dépassé les 58 cents attendus par Wall Street.

Le PDG Andy Jassy s’est mis en mode réduction des coûts pour faire face aux niveaux élevés d’inflation et à la hausse des taux d’intérêt au cours de l’année dernière. Amazon a procédé aux licenciements les plus importants de son histoire, supprimant 27 000 emplois depuis l’automne dernier. L’entreprise a également gelé les embauches et Jassy a cherché à réduire les dépenses dans les unités de l’entreprise.

Amazon a déclaré une marge opérationnelle de 7,8 %, la plus élevée depuis qu’elle a atteint un record de 8,2 % au premier trimestre 2021. La marge opérationnelle de l’entreprise pour le troisième trimestre marque une augmentation significative par rapport à la marge de 2 % déclarée il y a un an.

“Nous restons positifs sur AMZN, soutenus par des améliorations continues du profil de marge, avec une visibilité sur une accélération d’AWS et des vents favorables clairs de l’IA LT qui auront un impact sur le modèle au fil du temps”, ont déclaré vendredi les analystes de Jefferies dans une note aux investisseurs.

Les analystes de Blair ont déclaré qu’Amazon avait “largement” dépassé les attentes pour le trimestre et constaté une réelle amélioration de la croissance du bénéfice d’exploitation. Ils ont ajouté que l’entreprise «reprenait le contrôle du récit de l’IA générative» et qu’ils avaient constaté des signes positifs concernant le taux de croissance d’AWS.

“Nous pensons que les actions offrent un positionnement défensif dans un marché en détérioration à une valeur intéressante compte tenu de la croissance à long terme et de la puissance bénéficiaire du modèle, avec des options toujours intégrées sous la forme d’épicerie, de soins de santé et de technologie satellite”, ont-ils écrit vendredi.

Chez Goldman Sachs, les analystes ont déclaré que même si certaines questions subsistent concernant la réaccélération d’AWS et la nature du consommateur mondial, ils ont considéré le rapport du troisième trimestre de la société comme un « battement général ».

Ils ont ajouté que le rapport risque/récompense d’Amazon reste “fortement biaisé dans une direction positive”.

“Sur une période de plusieurs années, nous réitérons notre point de vue selon lequel Amazon combinera une trajectoire de revenus solide avec des marges en expansion à mesure qu’il fournira un rapport rendement/rendement sur des cycles d’investissement sur plusieurs années”, ont-ils écrit dans une note de vendredi.

