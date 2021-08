Amazon fait face à une lutte plus large contre les pratiques de travail

Depuis le début de la pandémie, Amazon a intensifié ses embauches, embauchant des centaines de milliers d’employés dans le monde. Mais les défis liés aux pratiques de travail de l’entreprise augmentent également rapidement. Ces défis ont été soulignés lorsqu’un agent d’audience du National Labor Relations Board a recommandé une nouvelle élection syndicale dans un entrepôt d’Amazon en Alabama, affirmant que la conduite de l’entreprise pendant la campagne de recrutement avait empêché un vote équitable. Le bureau régional de la commission se prononcera sur la recommandation au cours des prochaines semaines. Si cela conduit à de nouvelles élections, comme cela semble probable, le syndicat aurait de grandes chances de gagner. Mais Amazon fait face à une campagne de plus en plus large pour limiter le pouvoir qu’il exerce sur ses employés et leurs conditions de travail. Ces efforts comprennent une campagne des Teamsters qui contournerait généralement les élections traditionnelles sur le lieu de travail et ferait pression sur l’entreprise par le biais de manifestations, de boycotts et même de luttes contre ses efforts d’expansion au niveau local. La législation californienne obligerait Amazon à révéler ses quotas de productivité, qui, selon les syndicats, sont onéreux et mettent les travailleurs en danger.

Tout au long de la pandémie, les employés des entrepôts d’Amazon ont protesté contre ce qu’ils considèrent comme des conditions dangereuses, entraînant parfois de l’embarras pour l’entreprise, comme avec la divulgation des notes d’une réunion interne dans lequel un cadre d’Amazon a qualifié un travailleur devenu manifestant de « pas intelligent ou articulé ». En avril, l’avocat général du conseil du travail a trouvé fondés les accusations selon lesquelles Amazon aurait licencié deux cols blancs qui avaient fait part de leurs inquiétudes l’année dernière concernant les conditions auxquelles étaient confrontés les employés des entrepôts de l’entreprise pendant la pandémie. L’élection en Alabama a entraîné un examen minutieux des pratiques de travail de l’entreprise, même le président Biden en a profité pour avertir les employeurs qu’« il ne devrait y avoir aucune intimidation, aucune coercition, aucune menace, aucune propagande antisyndicale » pendant une telle campagne. Dans une déclaration après que la recommandation de l’agent d’audience a été signalée lundi, Amazon a déclaré: « Nos employés ont eu la chance d’être entendus pendant une période bruyante où tous les types de voix pesaient dans le débat national, et à la fin de la journée, ils ont voté massivement en faveur d’un lien direct avec leurs managers. Depuis que les résultats ont été annoncés début avril, montrant qu’Amazon a gagné par plus de deux contre un, de nombreux syndicats et sympathisants ont fait valoir que le résultat indique la nécessité de nouvelles tactiques pour organiser l’entreprise.

La voix la plus importante dans cette discussion est peut-être la Fraternité internationale des Teamsters, qui compte plus d’un million de membres, qui a approuvé une résolution lors de son congrès en juin engageant le syndicat à « fournir toutes les ressources nécessaires » pour organiser les travailleurs de l’entreprise et les aider. gagner un contrat syndical. Les Teamsters soutiennent que la tenue de votes syndicaux sur des sites de travail individuels est généralement futile dans une entreprise comme Amazon, parce que le droit du travail permet aux employeurs de mener des campagnes antisyndicales agressives, et parce qu’un roulement élevé signifie que les partisans syndicaux quittent souvent l’entreprise avant d’avoir eu la chance de vote. Au lieu de cela, les Teamsters favorisent une combinaison de tactiques comme des grèves, des manifestations et des boycotts qui font pression sur l’entreprise pour qu’elle se présente à la table de négociation et négocie un contrat couvrant les salaires, les avantages sociaux et les conditions de travail. Bien que le syndicat n’ait pas exposé ses tactiques en détail, il a récemment organisé débrayages impliquant des chauffeurs et des dockers dans un port du sud de la Californie pour protester contre le traitement des chauffeurs là-bas. Ils espèrent obtenir l’aide de travailleurs d’autres entreprises, de consommateurs sympathiques et même d’entreprises locales menacées par un géant comme Amazon, en partie pour atténuer les défis posés par le roulement élevé du personnel. « Construire nos relations au sein de la communauté elle-même est le moyen de gérer cela », a déclaré Randy Korgan, un responsable des Teamsters du sud de la Californie et directeur national du syndicat pour Amazon, dans une récente interview. « Nous aurions pu demander une élection à plusieurs endroits au cours de l’année écoulée, entrer dans ce processus, mais nous réalisons que le processus électoral a ses défauts. » Le syndicat estime qu’il peut tirer une variété de leviers politiques pour aider à mettre l’entreprise sur la défensive. M. Korgan a cité un récent vote du conseil municipal de Fort Wayne, Indiana, refusant à Amazon un abattement fiscal après un officiel local des Teamsters s’est prononcé contre, et un vote du conseil municipal d’Arvada, Colorado, rejeter une station de livraison Amazon de plus de 100 000 pieds carrés. Alors que le vote d’Arvada était centré sur les problèmes de circulation, les Teamsters ont joué un rôle dans la mobilisation de l’opposition. En Californie, les Teamsters se sont associés à la Los Angeles County Federation of Labor et au Warehouse Worker Resource Center, un groupe de défense des droits, pour soutenir un projet de loi qui obligerait certains employeurs à divulguer les quotas de productivité souvent opaques appliqués aux travailleurs, qu’ils peuvent être sanctionné ou licencié pour non-respect. Le langage législatif indique clairement qu’Amazon est la cible principale.

Le projet de loi, proposé par la députée Lorena Gonzalez, auteur d’une loi de 2019 obligeant effectivement les entreprises de concerts à classer les travailleurs comme des employés, ordonnerait également à l’agence de sécurité et de santé au travail de l’État d’élaborer un règlement garantissant que de tels quotas ne mettent pas les travailleurs à un niveau élevé. risqué de blessure. Il a été adopté par l’Assemblée de l’État en mai et sera examiné par le Sénat de l’État plus tard cet été. D’autres groupes de travailleurs poursuivent leurs efforts avec des efforts moins orthodoxes pour augmenter le pouvoir des travailleurs d’Amazon. Au cours des six premiers mois de cette année, un groupe appelé le Fonds de solidarité, qui collecte des fonds auprès de travailleurs technologiques individuels, a distribué plus de 100 000 $ en subventions aux travailleurs cherchant à organiser leurs collègues pour faire pression en faveur d’améliorations sur le lieu de travail. Environ la moitié de l’argent, par incréments de 2 500 $, est allé aux travailleurs d’Amazon. Il a financé un ordinateur portable pour aider à l’organisation, ainsi que l’embauche d’un graphiste indépendant pour aider à créer des brochures, parmi les efforts variés. Plus tard ce mois-ci, le fonds commencera à accepter les demandes pour une deuxième série de subventions. L’organisation sœur du groupe, appelée Coworker.org, prépare un rapport détaillé sur les mesures de surveillance sur le lieu de travail, y compris un certain nombre de technologies qu’Amazon a développées ou paie d’autres entreprises pour les utiliser. Parallèlement à ces efforts, l’entreprise est susceptible de faire face à une autre élection de haut niveau dans son entrepôt de Bessemer, en Alabama. Les experts en droit du travail ont déclaré que dans de tels cas, un directeur régional accepte généralement la recommandation du conseiller-auditeur, qui a plaidé pour l’annulation du résultats. L’officier a recommandé le rejet de bon nombre des objections du syndicat à l’élection, y compris l’affirmation selon laquelle Amazon a illégalement menacé les travailleurs de perdre leur salaire ou leurs avantages s’ils se syndiquaient. Mais elle a découvert qu’une boîte de collecte qu’Amazon avait fait pression sur le service postal américain pour qu’il installe près de l’entrée de l’entrepôt donnait aux travailleurs l’impression que l’entreprise surveillait qui votait, entachant ainsi le résultat. Un communiqué du syndicat a décrit comment Amazon a entouré la boîte de collecte d’une tente, sur laquelle il a imprimé un message de campagne de l’entreprise («Parlez pour vous-même») et l’instruction «Envoyez votre bulletin de vote ici». Le syndicat a noté que les caméras de surveillance d’Amazon pouvaient enregistrer les travailleurs entrant et sortant de la tente. La société n’a pas répondu à une demande de commentaire mardi.

Si le bureau régional du conseil du travail accepte la recommandation d’ordonner de nouvelles élections, Amazon s’est engagé à faire appel au conseil de cinq membres à Washington. Un changement récent là-bas pourrait affecter le résultat : les démocrates ont obtenu le contrôle du conseil d’administration fin juillet, lorsque le Sénat a confirmé deux des candidats du président Biden. Stuart Appelbaum, président du Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins, qui a supervisé la campagne syndicale dans l’entrepôt d’Amazon, a reconnu dans une interview après la première élection que le roulement élevé chez Amazon et la capacité de l’entreprise à organiser des réunions antisyndicales obligatoires ont fait gagner un vote difficile. Mais il a dit qu’une campagne à long terme pourrait être victorieuse. « Je pense que nous allons pouvoir nous appuyer sur cela », a déclaré M. Appelbaum. «Nous avons poussé le ballon vers le bas du terrain. Ce n’est peut-être pas la première élection. C’est peut-être la deuxième ou la troisième élection. Les travailleurs se plaignent depuis longtemps que l’une des caractéristiques les plus fondamentales d’un entrepôt Amazon est le contrôle exercé par l’entreprise – sur le rythme de travail, la façon dont les travailleurs l’exécutent, la fréquence de leurs pauses, le temps qu’ils doivent passer à attendre au métal détecteurs sur le chemin du retour. Dans son objection aux résultats des élections, le syndicat a fait valoir qu’Amazon avait tenté d’exercer un niveau de contrôle similaire sur le vote lui-même, par le biais de mesures telles que la boîte de collecte. Maintenant, la commission du travail semble sur le point de récupérer une partie de ce pouvoir. Le rôle du conseil d’administration dans l’administration des élections syndicales a été «usurpé» par la conduite d’Amazon dans l’obtention de la boîte, a déclaré l’agent d’audience. Cette conduite, a-t-elle dit, « justifie une deuxième élection ».