Amazon fait face à une enquête du Sénat sur la sécurité des entrepôts

d’Amazon Les conditions de travail dans les entrepôts, qui ont fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années, sont désormais au cœur d’une enquête du Congrès dirigée par le sénateur Bernie Sanders du Vermont.

Dans une lettre au PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​Sanders, qui préside la commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites (HELP), a déclaré que la « recherche de profits à tout prix » du détaillant en ligne a amené les employés de l’entrepôt à se retrouver dans des environnements de travail dangereux sans accès à des services adéquats. attention médicale.

« Amazon est bien conscient de ces conditions dangereuses, des conséquences qui changent la vie des travailleurs blessés au travail et des mesures que l’entreprise pourrait prendre pour réduire les risques importants de blessure », a écrit Sanders, un indépendant qui caucus avec le parti démocrate. « Pourtant, l’entreprise a pris une décision calculée de ne pas mettre en place des protections adéquates pour les travailleurs parce que Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, et vous, son successeur au poste de directeur général, avez créé une culture d’entreprise qui traite les travailleurs comme jetables. »

Steve Kelly, un porte-parole d’Amazon, a déclaré à CNBC dans un communiqué que la société n’était pas du tout d’accord avec les affirmations de Sanders dans la lettre. Par ailleurs, la société a déclaré que Sanders avait été invité à visiter l’un des entrepôts d’Amazon.

Sanders a appelé Jassy à fournir plus d’informations sur les taux de blessures et de roulement d’Amazon, ainsi que des données sur sa clinique médicale sur place, appelée AMCARE, datant de 2019. Il a également demandé à Jassy de dire si Amazon a, en interne ou par un tiers, a examiné « le lien entre le rythme de travail de ses employés d’entrepôt et la prévalence ou le coût des blessures dans ses entrepôts ».

Sanders a déclaré que Jassy avait jusqu’au 5 juillet pour répondre à l’enquête. Le comité HELP a publié un formulaire sur son site Web à la recherche de témoignages d’employés actuels et anciens d’Amazon sur leurs expériences au sein de l’entreprise.

Amazon fait face à des enquêtes fédérales en cours sur son bilan de sécurité au-delà des actions du Sénat. L’Administration de la sécurité et de la santé au travail et le bureau du procureur américain enquêtent sur les conditions dans plusieurs entrepôts, tandis que le ministère de la Justice examine également si Amazon sous-déclare les blessures.

Amazon dit ça a avancé sur la réduction des blessures dans l’ensemble de ses opérations aux États-Unis, et continue d’investir dans des initiatives, des projets et des programmes de sécurité. Il a également fait appel d’une série de citations émises par l’OSHA ces derniers mois concernant les risques pour la sécurité et les violations.

Sous la direction de Sanders, le comité HELP s’est attaqué au bilan du lieu de travail d’autres entreprises. Starbuck Le PDG Howard Schultz a témoigné devant le comité en mars après que Sanders ait critiqué à plusieurs reprises la gestion par la chaîne de café des efforts de syndicalisation des travailleurs. Sanders a également fréquemment critiqué les pratiques de travail d’Amazon, organisant une audience du comité sénatorial du budget en mai de l’année dernière et invitant Bezos à discuter de l’approche de l’entreprise envers les syndicats.

MONTRE: Pourquoi l’OSHA enquête sur Amazon pour « ne pas avoir assuré la sécurité des travailleurs »