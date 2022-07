Amazon fait face à une enquête des procureurs fédéraux et de l’OSHA sur la sécurité des entrepôts

Watchara Phomicinda | Groupe MediaNews | The Riverside Press-Enterprise via Getty Images

Les procureurs fédéraux de New York et l’Occupational Safety and Health Administration inspectent une poignée d’entrepôts Amazon dans le cadre d’une enquête civile sur les conditions de travail dans les installations tentaculaires du géant du commerce électronique.

L’OSHA, une division du département du Travail qui contrôle la sécurité au travail, a inspecté lundi les entrepôts d’Amazon à l’extérieur de New York, Chicago et Orlando pour détecter d’éventuels dangers en réponse aux renvois reçus du bureau du procureur américain pour le district sud de New York, a déclaré le chef du SDNY. porte-parole Nicholas Biase.

“La division civile du SDNY enquête sur les risques potentiels pour la sécurité des travailleurs dans les entrepôts d’Amazon à travers le pays, ainsi que sur d’éventuelles conduites frauduleuses conçues pour cacher des blessures à l’OSHA et à d’autres”, a déclaré Biase dans un communiqué.

Un porte-parole du ministère du Travail a confirmé avoir ouvert des enquêtes dans les entrepôts d’Amazon à New York, en Illinois et en Floride. Il a déclaré qu’il “recevait régulièrement des renvois” de divers organismes fédéraux, des forces de l’ordre et d’autres groupes, et a refusé de partager plus d’informations sur les sondes, car il s’agit d'”enquêtes actives”.

Les représentants d’Amazon n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le bureau a exhorté les employés actuels et anciens des entrepôts d’Amazon à signaler les problèmes de sécurité via un formulaire en ligne. Il a spécifiquement souligné qu’il recherchait des informations sur les problèmes de sécurité liés au rythme de travail dans les entrepôts et sur les blessures qui auraient pu être mal traitées au centre de premiers secours d’Amazon, connu sous le nom d’AmCare, ou dans une clinique recommandée par Amazon.

Amazon a été critiqué à plusieurs reprises par les législateurs, les régulateurs, les groupes d’activistes et ses propres travailleurs pour son traitement des employés d’entrepôt et de livraison. Les critiques se concentrent de plus en plus sur l’utilisation des quotas de productivité par Amazon, arguant que sa concentration incessante sur la vitesse entraîne des blessures au travail dans les entrepôts. Plusieurs études menées par le Strategic Organizing Center, une coalition de syndicats, ont attribué les taux élevés de blessures chez les travailleurs des entrepôts et des livreurs à «l’obsession d’Amazon pour la vitesse».

Les législateurs de New York et de Californie ont pris pour cible le rythme de travail dans les entrepôts d’Amazon par le biais d’une législation visant à limiter l’utilisation de quotas trop restrictifs, entre autres.

Les employés des entrepôts d’Amazon se sont déjà plaints que le rythme de travail de l’entreprise les empêchait de prendre des pauses adéquates pour aller aux toilettes et se reposer, et conduisait à des mesures disciplinaires injustes.

Les problèmes de sécurité au travail sont l’un des nombreux catalyseurs à l’origine d’un récent pic d’efforts d’organisation parmi les employés d’Amazon. En avril, les travailleurs d’un entrepôt d’Amazon à Staten Island à New York ont ​​voté pour former le premier syndicat américain de l’entreprise. Les travailleurs d’une autre usine de Staten Island ont rejeté un syndicat, tandis qu’une deuxième élection dans un entrepôt d’Amazon en Alabama est contestée. Depuis ces élections, des efforts d’organisation ont commencé sur d’autres sites d’Amazon aux États-Unis.

Amazon a précédemment déclaré qu’il soutenait le droit des travailleurs à s’organiser, mais ne pense pas que les syndicats soient le meilleur choix pour les employés.

Amazone a nié qu’il utilise des quotas de productivité dans ses entrepôts et des rapports contestés sur des conditions de travail dangereuses. En avril, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a déclaré que les taux de blessures de l’entreprise étaient “parfois” mal compris”, mais il a reconnu qu’Amazon pouvait faire plus pour améliorer la sécurité à l’intérieur de ses installations.

REGARDEZ: Le syndicat d’Amazon gagne – le président décompose les décisions futures