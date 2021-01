Amazon.com Inc a été giflé jeudi par un recours collectif accusant le géant du commerce électronique de gonfler les prix des livres électroniques en collusion avec certains éditeurs.

Le procès allègue qu’Amazon et les cinq plus grands éditeurs américains, appelés collectivement les « Big Five », ont accepté des restrictions de prix qui poussent les consommateurs à surpayer les livres électroniques achetés auprès d’eux via une plate-forme de vente au détail autre qu’Amazon.com. (https://refini.tv/2MXXVqs)

Le procès intervient un jour après que le Connecticut a déclaré qu’il enquêtait sur Amazon pour un comportement anticoncurrentiel potentiel dans son entreprise de vente de livres numériques.

Amazon a refusé de commenter.

Environ 90% des livres électroniques sont vendus via Amazon, le plus grand vendeur de livres électroniques aux États-Unis, selon le procès.

Le cabinet d’avocats Hagens Berman, portant l’affaire, a déposé en 2011 une poursuite similaire contre Apple Inc et les «Big Five» sur les prix des livres électroniques.