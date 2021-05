Amazon fait face à 5 autres poursuites judiciaires de la part de femmes alléguant de la discrimination

Cinq femmes qui ont occupé divers rôles chez Amazon poursuivent l’entreprise, invoquant une discrimination raciale et sexuelle.

Dans le cadre de poursuites distinctes déposées mercredi, le groupe diversifié de femmes, qui occupaient des postes dans l’entreprise ou dans la gestion d’entrepôt et étaient âgées de 23 à 64 ans, allèguent avoir subi des représailles de la part de leurs responsables blancs pour s’être plaintes du harcèlement sexuel et de la discrimination auxquels elles ont été confrontées.

Deux des femmes sont noires et les autres sont blanches, latines et américaines d’origine asiatique. Ils sont représentés par Wigdor LLP, la société new-yorkaise qui représente également Charlotte Newman, un cadre supérieur d’Amazon qui a poursuivi le géant de la technologie et deux dirigeants pour discrimination raciale et sexuelle présumée, ainsi que l’iniquité salariale en mars.

Dans un communiqué, les avocates des femmes, Lawrence M. Pearson et Jeanne M. Christensen de Wigdor, ont déclaré mercredi que les femmes et les employés de couleur à tous les niveaux chez Amazon avaient depuis longtemps leurs plaintes brossées sous le tapis.

« Amazon ne peut plus qualifier les comportements abusifs et les représailles des dirigeants blancs de simples anecdotes », ont déclaré les avocats. « Ce sont des problèmes systémiques, profondément ancrés dans l’entreprise et perpétués par une organisation des ressources humaines qui traite les employés qui soulèvent des préoccupations comme un problème. »

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Amazon a déclaré: «Nous menons des enquêtes approfondies pour chacun de ces cas indépendants, comme nous le faisons pour tous les incidents signalés, et nous n’avons trouvé aucune preuve à l’appui des allégations. Amazon travaille dur pour favoriser une culture diversifiée, équitable et inclusive. Nous ne tolérons aucune discrimination ou harcèlement sous quelque forme que ce soit, et les employés sont encouragés à faire part de leurs préoccupations à tout membre de la direction ou par le biais d’une ligne d’assistance éthique anonyme sans risque de représailles. «

Selon l’une des poursuites, Pearl Thomas, 64 ans, une partenaire noire des ressources humaines dans l’État de Washington, a allégué que son superviseur blanc chez Amazon Web Services HR avait appelé Thomas le «n-mot» après avoir apparemment pensé qu’elle avait raccroché à un appel vidéo en mars.

Thomas a également affirmé que lors d’autres réunions, elle et une autre employée noire avaient été informées par un directeur général d’Amazon: «Vous ne voulez pas être une femme noire en colère».

Dans un autre procès, Diana Cuervo, 40 ans, directrice d’entrepôt latina, a déclaré que son superviseur blanc lui avait fait à plusieurs reprises des commentaires racistes.

Le superviseur aurait dit: «Les latins sont nuls», «Comment est-ce qu’un latin comme toi travaille ici? et, « Vous êtes une femme Latina, je dois faire attention à chaque fois que je vous parle. »

Cuervo a en outre allégué qu’elle avait été licenciée des semaines après avoir signalé le harcèlement présumé du superviseur aux ressources humaines, quelques jours après avoir signalé une fuite de gaz dans son installation d’Amazon malgré la tentative présumée de son patron de minimiser la situation et d’exiger qu’elle se taise.

Une troisième femme, Cindy Warner, 59 ans, qui était leader mondiale chez ProServe Advisory d’Amazon Web Services à Irvine, en Californie, a allégué dans son procès que malgré une première année réussie chez Amazon, elle avait été victime de discrimination verbale et sexuelle par un homme blanc. gestionnaires, y compris être traité de «salope», «idiot» et «personne».

Warner, qui est gay et blanche, a allégué dans son procès qu’il lui était interdit de postuler à un poste plus élevé et renvoyée en représailles pour s’être plainte de discrimination, et apparemment trois semaines seulement après qu’Amazon ait appris qu’elle avait décidé de faire appel à un avocat pour la combattre. réclamations.

Une quatrième femme, Tiffany Gordwin, 38 ans, spécialiste principale des ressources humaines à Avondale, en Arizona, qui est noire, a allégué dans son costume qu’elle avait été traitée comme une citoyenne de seconde zone par la majorité de ses supérieurs blancs et ignorée pour de nombreuses promotions en faveur de ses pairs masculins blancs.

Le costume de Gordwin a également déclaré qu’elle était accusée de parler dans des tons «agressifs», car elle aurait vu des hommes blancs plus jeunes et moins qualifiés décrocher des rôles plus élevés et a subi des représailles pour se plaindre de préjugés raciaux par son superviseur blanc.

Une cinquième femme, Emily Sousa, 23 ans, responsable de l’équipe d’Amazon à Harleysville, en Pennsylvanie, a allégué dans son procès qu’elle avait été harcelée sexuellement et racialement à plusieurs reprises par un autre manager masculin.

Sousa, qui est d’origine asiatique américaine, a déclaré que la responsable passerait de longs appels téléphoniques avec elle et tenterait de discuter de sa vie personnelle et lui demanderait de passer du temps ensemble en dehors du travail. Après avoir rejeté ses avances pendant quelques mois, elle a été rétrogradée de trois niveaux en représailles et envoyée travailler temporairement dans un établissement du New Jersey, selon son procès. Elle a également affirmé qu’Amazon avait refusé de prendre des mesures contre le gérant.