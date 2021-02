Amazon Fab Phones Fest offre jusqu’à 40% de réduction sur les smartphones d’Apple, Xiaomi et plus: Meilleures offres

L’événement Amazon Fab Phones Fest est maintenant en direct en Inde et dans le cadre de la vente, le géant du commerce électronique offre jusqu’à 40% de réduction sur une gamme de smartphones et d’accessoires. L’événement de vente est en direct et se poursuivra jusqu’au 25 février. En plus de la baisse de prix temporaire, la plate-forme d’achat en ligne propose également d’autres offres telles que des offres d’échange, des EMI sans frais et une remise instantanée de 10% avec le crédit Kotak cartes, sur certains smartphones. Lors de l’événement de vente, les smartphones de marques comme Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi et plus sont à gagner avec l’accord de vente. Si vous recherchez un nouveau smartphone premium avec des fonctionnalités intéressantes, voici quelques téléphones qui valent le détour.

L’Apple iPhone 11 Pro bénéficie d’une réduction massive lors de la vente Amazon Fab Phone Fest. Le smartphone (modèle 64 Go) se vend au détail à Rs 82 900 (MRP Rs 99 900), et les clients peuvent encore baisser son prix avec des offres comme l’offre d’échange et 10% de réduction avec la carte de crédit Kotak Bank. L’ancien téléphone phare d’Apple est livré avec la puce A13 Bionic, trois caméras arrière et une caméra frontale TrueDepth de 12 mégapixels. Le téléphone prend en charge Face ID pour l’authentification. Amazon propose également une réduction d’une valeur allant jusqu’à 6500 Rs sur le produit phare OnePlus 8 Pro. Son modèle de stockage de base 8 Go + 128 Go est à gagner pour aussi peu que Rs 47 999 pendant le Fab Phones Fest. Il arbore un écran Full-HD + de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les autres fonctionnalités du téléphone incluent un appareil photo principal de 48 mégapixels, un SoC Qualcomm Snapdragon 865 et une batterie de 4510 mAh.

Le Xiaomi Mi 10T 5G se vend au détail à Rs 32999 sur Amazon pendant l’événement de vente. Il est livré avec un grand écran Full-HD + de 6,67 pouces et fonctionne sur le SoC Qualcomm Snapdragon 865. Les autres caractéristiques notables du téléphone comprennent une batterie de 5000 mAh, une configuration de triple caméra arrière avec un tireur principal de 64 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels. Les clients peuvent également profiter d’offres de vente comme une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 16 400 Rs, une remise instantanée de 10% avec les cartes de crédit Kotak Bank et une EMI gratuite. De plus, les clients peuvent également consulter Oppo Reno 5 Pro 5G et Vivo V20 Pro disponibles à Rs 35 990 et Rs 29 990, respectivement. Les deux téléphones sont livrés avec un chipset Qualcomm et une grande batterie.

L’Amazon Fab Phones Fest propose également une réduction sur des accessoires tels que les écouteurs TWS et les étuis de téléphone. Les clients peuvent profiter jusqu’à 80% de réduction sur les coques de téléphone.