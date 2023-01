Amazon étend les licenciements d’entreprise à 18 000 emplois

Les ouvriers d’entrepôt horaires ne sont pas inclus dans les licenciements. Amazon a généralement réduit ces emplois en raison d’une forte attrition.

« Ces changements nous aideront à poursuivre nos opportunités à long terme avec une structure de coûts plus solide », a écrit M. Jassy. “Cependant, je suis également optimiste sur le fait que nous serons inventifs, ingénieux et décousus en cette période où nous n’embauchons pas massivement et n’éliminons pas certains rôles.”

L’entreprise a plus que doublé ses effectifs pendant la pandémie, les clients affluant vers les services en ligne. Elle comptait environ 1,5 million d’employés fin septembre.

La croissance d’Amazon, cependant, a ralenti à son taux le plus bas en deux décennies, et M. Jassy a été ébranlé par la surexpansion de l’entreprise. Amazon a récemment averti les investisseurs que la croissance pourrait s’affaiblir à son rythme le plus lent depuis 2001.

M. Jassy a déclaré que les réductions étendues étaient le résultat de l’examen annuel des activités d’Amazon, qui cette année “a été plus difficile compte tenu de l’économie incertaine et que nous avons embauché rapidement au cours des dernières années”.