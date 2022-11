Amazon étend la musique sans publicité et les podcasts pour les membres Prime

Amazone élargit sa sélection de musique et de podcasts sans publicité pour les membres Prime, le dernier effort pour adoucir les avantages offerts dans son programme d’abonnement principal.

Amazon augmente considérablement sa bibliothèque musicale disponible pour les abonnés Prime à 100 millions de chansons, contre 2 millions, la société annoncé Mardi. Les chansons seront exemptes de publicités, mais les utilisateurs ne pourront écouter qu’en mélangeant des artistes, des albums ou des listes de lecture, au lieu de sélectionner des chansons à la demande.

Des listes de lecture “All-Access” séparées, adaptées aux préférences des auditeurs, peuvent être lues à la demande et téléchargées pour une écoute hors ligne, a déclaré Amazon.

Le nouveau podcast Prime et les avantages musicaux sont susceptibles d’accroître la concurrence avec Spotify et Apple Music d’Apple. Le mois dernier, Apple a augmenté le prix d’Apple Music à 10,99 $ par mois, contre 9,99 $. Le PDG de Spotify, Daniel Ek dit la semaine dernière la société envisage également d’augmenter les prix des abonnements.

“Lorsque Amazon Music a été lancé pour la première fois pour les membres Prime, nous proposions un catalogue sans publicité de 2 millions de chansons, ce qui était tout à fait unique à l’époque”, a déclaré Steve Boom, vice-président d’Amazon Music, dans un communiqué. “Nous continuons d’innover au nom de nos clients et d’offrir encore plus de divertissement aux membres Prime, en plus de la commodité et de la valeur dont ils bénéficient déjà.”

La société donne également aux membres Prime l’accès à une sélection de podcasts sans publicité, y compris des émissions de CNN, NPR, The New York Times et ESPN, ainsi que du contenu de Wondery, la start-up de podcasting acquise par Amazon en 2020.

Amazon a lancé son programme Prime en 2005, offrant aux utilisateurs une livraison rapide, le streaming vidéo et d’autres avantages. La société a récemment augmenté le prix de Prime, qui compte plus de 200 millions de membres dans le monde, de 119 $ à 139 $ par an, et a ajouté un avantage de livraison de nourriture Grubhub.

REGARDEZ: Cela ressemble à une réaction excessive aux revenus d’Amazon, déclare Gene Munster de Loup