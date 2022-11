Amazon étend la musique à 100 millions de chansons pour les membres Prime

Amazon Music a élargi sa gamme de musique et offres de podcasts pour Membres principauxa annoncé mardi la société.

Le service offrira désormais l’accès à “un catalogue complet de musique en mode aléatoire”, a-t-il précisé. Les membres Prime pourront écouter plus de 100 millions de chansons sans publicité, une augmentation significative par rapport aux 2 millions de chansons proposées auparavant.

De plus, Amazon a déclaré qu’il rendait “les meilleurs podcasts sans publicité disponibles à la demande”. Les membres Prime pourront écouter les émissions de CNN, NPR, ESPN et The New York Times, ainsi que des podcasts premium et une gamme de nouveaux podcasts exclusifs à Amazon tels que Baby, This Is Keke Palmer et MrBallen Podcast : Strange, Dark & ​​Mysterious Stories.

Amazon a également introduit de nouvelles fonctionnalités dans l’application Amazon Music pour faciliter la découverte de nouveaux podcasts, telles que Podcast Previews, qui, selon la société, “fournit des clips sélectionnés conçus pour présenter les podcasts à de nouveaux auditeurs”.

Toutes les nouvelles fonctionnalités et le contenu sont inclus dans le cadre d’un abonnement Amazon Prime. Amazone a augmenté le prix de Prime de 99 $ à 119 $ plus tôt cette année. La société a déclaré qu’elle offrirait des avantages et des avantages supplémentaires grâce à son forfait premium Amazon Music Unlimited, qui coûte 90 $ par an et comprend également “un catalogue croissant de chansons en Ultra HD et en audio spatial”.

