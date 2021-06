Amazon et Walmart tentent de renforcer la réputation de la mode

Les employés se préparent pour une soirée de lancement au nouveau studio de photographie de mode d’Amazon.com Inc. dans le quartier de Shoreditch à Londres, au Royaume-Uni Simon Dawson | Bloomberg | Getty Images

Peu importe ce qu’Amazon et Walmart vantent pendant le Prime Day, les vêtements seront dans l’esprit des acheteurs cette semaine alors que les consommateurs se préparent à se réunir avec leurs amis et leur famille ou cherchent à s’adapter aux kilos en trop pendant la pandémie. La concurrence dans le secteur de l’habillement est plus féroce que jamais. Amazon a récemment détrôné Walmart en tant que premier vendeur de vêtements aux États-Unis et les deux sociétés souhaitent séduire les acheteurs avant-gardistes, pas seulement aider à s’approvisionner en produits de base. Vincent Quan, professeur agrégé au Fashion Institute of Technology, a déclaré que les deux détaillants peuvent générer plus de ventes s’ils suivent les tendances, tout en vendant des chaussettes et des t-shirts basiques. « Le taux de rotation historique des articles de mode est plus rapide, et c’est un élément important car un virage plus rapide signifie des achats supplémentaires », a-t-il déclaré. Amazon Prime Day a commencé lundi et se termine mardi. Walmart a un événement de vente qui se chevauche, Deals for Days, qui a commencé dimanche et se poursuit jusqu’à mercredi. D’autres détaillants axés sur les vêtements proposent leurs propres offres, notamment Target, Kohl’s et le site Web de revente ThredUp. En ligne et dans les magasins, les acheteurs peuvent trouver des robes, des shorts et d’autres ajouts à leur garde-robe chez Walmart jusqu’à 60 % de réduction, ainsi qu’un mélange d’autres articles à prix réduit, des puzzles aux aspirateurs sans fil. Amazon a commencé à réduire les prix des vêtements deux semaines avant le Prime Day. Il fait désormais la promotion de « The Prime Day Big Style Sale », qui comprend des remises sur les vêtements de sport et de détente jusqu’à 40 %, tandis que les propres marques de vêtements d’Amazon bénéficient jusqu’à 30 % de remise.

Des invités posent lors de l’événement Amazon Music Unboxing Prime Day le 11 juillet 2018 à Brooklyn, New York. Kevin Mazur | Getty Images

Amazon utilise souvent Prime Day pour orienter les clients vers ses propres marques. L’année dernière, les ventes des marques d’Amazon représentaient 15 % de ses ventes totales et, en excluant les ventes de tiers, un quart du total, selon les données de transaction des consommateurs collectées par 1010data. Cela inclut les ventes d’appareils fabriqués par Amazon, tels que les haut-parleurs intelligents Echo, les clés de streaming Fire TV et les tablettes. Les acheteurs prennent connaissance des promotions sur les vêtements. Parmi les produits de vêtements, chaussures et bijoux sur Amazon, Under Armour a été la marque la plus vendue avec environ 15 % des articles les plus vendus, suivie de Carter’s et Levi’s avec 11 % des meilleures ventes et Amazon Essentials avec 7 %, selon une note mardi par BMO Marchés des capitaux.

Moment d’or pour l’habillement

Les ventes de vêtements ont explosé pendant la pandémie, car les consommateurs avaient peu de raisons de s’habiller. Cette tendance s’est inversée. Les ventes de vêtements ont augmenté de 46% jusqu’à présent cette année par rapport à la même période en 2020 et de 7% par rapport à la période de 2019, selon The NPD Group, qui suit les tendances de la vente au détail. La hausse des ventes de maillots de bain et de denim au printemps a été parmi les premiers indicateurs du retour, a déclaré Kristen Classi-Zummo, analyste de l’industrie du vêtement chez NPD. Swim est en hausse de 19% jusqu’à présent cette année par rapport à 2019 et les ventes de jeans ont augmenté de 10% par rapport à 2019, selon NPD.

Trois facteurs majeurs ont stimulé les ventes de vêtements, a-t-elle déclaré: les Américains sortent et se préparent pour le retour au bureau et en classe à l’automne. UNE le nouveau cycle de mode du denim plus ample a déferlé sur la garde-robe, inspirant la recherche de hauts et de chaussures assortis. Ensuite, il y a les gens qui ne rentrent plus dans les vieux vêtements. Près de 40 % des femmes et 30 % des hommes ont déclaré qu’ils portaient une nouvelle taille, selon une enquête menée par NPD auprès des consommateurs au printemps. Ils attribuent le changement à l’exercice dans la salle de gym à domicile ou blâment les collations à cause du stress. La pandémie a poussé même les acheteurs réticents qui préfèrent toucher et sentir les vêtements du centre commercial vers les sites Web et les applications. Les dollars consacrés aux vêtements dépensés en ligne représentaient environ 24 % des ventes totales de vêtements en 2019, selon les données du NPD. Ce chiffre est passé à 34 % en 2020. « Nous avons vu les ventes de vêtements en ligne bondir en un an, ce qui aurait pris cinq ans », a déclaré Classi-Zummo. « Je n’anticipe pas en ligne [apparel sales] retourner là où il était. »

Jockey pour la première place

Alors que la pandémie augmentait les achats en ligne, Amazon a dépassé Walmart en tant que premier vendeur de vêtements, selon un rapport de Wells Fargo en mars. Wells Fargo estime que les ventes de vêtements et de chaussures d’Amazon aux États-Unis ont augmenté d’environ 15 % en 2020 pour atteindre plus de 41 milliards de dollars, soit 20 à 25 % de plus que son rival Walmart. Le géant du commerce électronique mord sur les talons de Walmart à plus d’un titre. Avec plus de 1,3 million d’employés dans le monde et un effectif en croissance rapide, il est sur le point de décrocher la place de Walmart en tant que premier employeur du pays dès l’année prochaine, selon le Forum économique mondial. D’ici 2022, les analystes s’attendent à ce qu’Amazon surpasse Walmart et devienne le plus grand détaillant américain.

Couverture Amazon Prime Day 2021 En savoir plus sur ce qu’Amazon et d’autres ont prévu pour les événements de vente de cette année :

Les géants de la vente au détail se font concurrence dans de nombreuses catégories, mais l’habillement est devenu un domaine où les deux ont cherché à gagner des parts de marché. Walmart a lancé des marques privées axées sur la mode : Sofia Jeans, une ligne de denim développée avec l’actrice Sofia Vergara ; Eloquii Elements, une marque pour femmes de taille plus inspirée de la marque acquise Eloquii ; Assemblage gratuit, mode de tous les jours pour hommes et femmes; et Scoop, une ligne tendance qui fait revivre le nom de la chaîne de boutiques new-yorkaise désormais fermée. Comme Amazon, il a utilisé son marché tiers pour élargir sa sélection. L’un de ses partenaires est ThredUp, un site de vêtements d’occasion qui vend des marques à un prix inférieur. Elle compte plus de 1 000 marques de vêtements, y compris ses étiquettes exclusives, selon un porte-parole de l’entreprise.

Walmart a ajouté plus de marques de vêtements de marque privée. Elle a lancé Free Assembly, une ligne exclusive de pièces de tous les jours pour hommes et femmes conçues par l’ancien directeur de la création de Bonobos. Source : Walmart

Amazon a connu un succès précoce en vendant une large gamme de produits de base de marques tierces populaires telles que Calvin Klein et Adidas. Au cours des dernières années, elle a discrètement élargi sa gamme de marques privées. Qui comprend Essentiels d’Amazon, qui va des robes maxi aux vêtements pour bébés. Il propose des lignes exclusives comme Lark & ​​Ro pour la mode féminine, Spotted Zebra pour les vêtements pour enfants et Buttoned Down pour les vêtements d’affaires pour hommes. Amazon et Walmart ont refusé de partager le nombre de marques de vêtements de marque maison qu’ils possèdent. Mais l’année dernière, les analystes du commerce de détail ont tenté de le mesurer. Amazon a au moins 111 marques de distributeur qui ont plus de 22 000 produits, selon un Rapport de recherche Coresight publié en mai 2020. La plupart sont dans l’habillement, avec 12 222 produits et 87 marques entrant dans la catégorie, Coresight a trouvé à l’époque. Amazon a de plus en plus intégré des styles plus tendance dans ses marques internes et a vendu des articles haut de gamme dans les boutiques de mode de luxe en ligne. En 2019, elle a lancé The Drop, une ligne de collections en édition limitée organisée par des influenceurs de la mode, tels que Kendall et Kylie Jenner.

Amazon a plusieurs avantages de son côté, notamment de vastes étendues de puissantes données de consommation de première partie. Il a une base fidèle de plus de 200 millions d’abonnés Prime qui se tournent déjà vers lui pour tout acheter, des articles ménagers et des téléviseurs aux livres et aux jouets. La majorité des adultes américains commencer leur voyage d’achat sur Amazon. Walmart bat Amazon avec son énorme empreinte physique, qui s’étend sur plus de 4 700 magasins à l’échelle nationale, sans compter ses emplacements Sam’s Club. « Cela permet aux gens de faire des emplettes, d’essayer des choses et de s’engager simplement avec les produits d’une manière un peu plus significative », a déclaré Katie Thomas, responsable du Kearney Consumer Institute. « Donc, je pense que cela joue en leur faveur. »

Se démarquer

Alors qu’Amazon et Walmart sont une force dans les vêtements en ligne, des défis nous attendent. Les détaillants doivent encore prouver à certains consommateurs qu’ils sont des destinations mode. Les deux ont des prix bas, mais le vaste choix peut submerger les consommateurs. Thomas a déclaré que les détaillants doivent créer une expérience plus organisée et guider les clients en travaillant avec des influenceurs ou en suggérant des looks de la tête aux pieds. « Cela peut aider les gens à comprendre comment assembler les choses ou comment ils peuvent obtenir un look haut-bas avec des choses de Walmart ou d’Amazon qui étaient traditionnellement H&M ou Forever 21 », a déclaré Thomas. Elle a déclaré que les vêtements sont beaucoup plus complexes que les autres marchandises, car les acheteurs doivent trouver la bonne coupe. « C’est juste très différent que d’acheter des sacs à ordures et des ciseaux de cuisine », a-t-elle déclaré. Les marchandises avant-gardistes comportent des risques plus élevés, ce qui peut nuire à la rentabilité, a déclaré Janine Stichter, vice-présidente principale des vêtements et des chaussures chez Jefferies. Les chaussettes et autres articles de base sont moins susceptibles d’être ignorés en raison des intempéries, retournés en raison d’un mauvais ajustement ou déplacés vers le support de dégagement. Une jolie robe ou un haut, cependant, est plus susceptible d’être renvoyé par des acheteurs qui ne pensent pas qu’elle a l’air tout à fait correcte ou qui ne la considèrent pas comme la tenue spéciale qu’ils recherchaient, a-t-elle déclaré. Les taux de retour en ligne sont de 30 % pour les vêtements pour femmes et de 20 % pour les vêtements pour hommes, selon les estimations de Jefferies. Les deux entreprises semblent avoir reconnu ces défis. Amazon a récemment lancé une section dédiée sur son site pour « produits Internet célèbres », ce qui permet aux gens de trouver plus facilement des articles devenus populaires ou présentés par un influenceur sur TikTok. Walmart a également exploité la puissance des médias sociaux en guidant les consommateurs vers des achats potentiels pendant événements de diffusion en direct achetables.

Les influenceurs TikTok Florin Vitan (L) et Alessia Lanza réalisent une vidéo pour le réseau social TikTok dans le « Defhouse », un incubateur d’influenceurs TikTok à Milan, le 21 janvier 2021. MIGUEL MÉDINE | AFP | Getty Images

Walmart disposera bientôt d’un nouvel outil pour faire face à un dilemme qui afflige aussi bien les acheteurs que les détaillants. Il acquiert Zeekit, une start-up de cabines d’essayage virtuelles, qui permet aux clients de télécharger des photos ou de choisir parmi des modèles qui ressemblent à leur taille, leur forme et leur teint, afin qu’ils puissent voir à quoi ressemblerait un article. Il permet également à l’acheteur de partager une tenue virtuelle avec un ami sur les réseaux sociaux. Avec la technologie, Walmart pourrait réduire les retours et les coûts qui les accompagnent. Amazon a lancé une gamme vertigineuse de services axés sur la mode conçus pour simplifier les achats de vêtements en ligne. Il a Prime Wardrobe – un service d’essai avant d’acheter similaire à Stitch Fix – et StyleSnap, un outil de reconnaissance d’image intégré à l’application qui permet aux utilisateurs de télécharger une photo d’un look et, à son tour, de proposer un produit similaire. Un autre service, appelé Made for You, vise à faciliter le dimensionnement en utilisant les mesures d’un acheteur pour produire un t-shirt sur mesure. Il a également été tenté de simplifier les retours en proposant un ramassage à domicile via UPS ou les acheteurs peuvent déposer les articles non désirés chez Kohl’s. Pour Laura Bambrick, les lignes de mode en expansion de Walmart et d’Amazon ont signifié des options plus conviviales pour les portefeuilles. La maman de deux enfants, qui vit à Naperville, Illinois, a commencé un blog de mode comme passe-temps quand elle a eu sa fille de 8 ans, Claire, pour s’assurer qu’elle ne se glisse pas dans un uniforme de pantalon de yoga.

Laura Bambrick, mère de deux enfants et blogueuse mode, a déclaré qu’elle avait acheté davantage sur les sites Web de Walmart et d’Amazon à mesure que leurs vêtements étaient de plus en plus à la mode. Pourtant, elle a déclaré que les détaillants doivent surmonter la stigmatisation. Laura Bambrick