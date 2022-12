Amazon et Steph Curry développent le film “ToeJam & Earl” de Sega Genesis Fame

Les mascottes du jeu vidéo Sega Genesis ToeJam & Earl auront leur propre long métrage avec l’aimable autorisation d’Amazon Studios, Unanimous Media et Story Kitchen du basketteur Stephen Curry (Sonic l’hérisson), selon un rapport du Hollywood Reporter lundi. Les scénaristes de Hotel Transylvania 4 Amos Vernon et Nunzio Randazzo écrivent le film.

L’original ToeJam & Earl a fait sa première apparition en 1991. Réalisé par Mark Voorsanger et Greg Johnson, il présente les deux extraterrestres titulaires qui s’écrasent sur Terre et doivent trouver les morceaux de leur vaisseau spatial pour rentrer chez eux. ToeJam et Earl empruntent beaucoup à la culture hip-hop des années 90.

Le film suivra une intrigue similaire avec ToeJam et Earl voyageant sur Terre pour visiter l’origine de la musique qui inspire si fortement leur propre culture. En atterrissant sur Terre, ils découvrent que ce n’est pas un paradis musical, mais il a certainement des rythmes en tête des charts. Ils espèrent que trouver de la musique sauvera leur planète.

Amazon Studios et Unanimous Media n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les jeux vidéo continuent d’être une source d’inspiration populaire pour les studios de cinéma. Les cinéphiles ont déjà obtenu des titres en direct comme ‘Inexploré,’ Sonic le hérisson et Détective Pikachu, tous les films qui ont cassé 400 millions de dollars au box-office. Les films 3D entièrement animés gagnent également du terrain, avec Le film Super Mario Bros., réalisé par Illumination (Despicable Me, The Secret Life of Pets), actuellement en développement chez Universal Pictures. L’industrie du jeu vidéo elle-même est massive, apportant des revenus qui usurpent à la fois les films et les sports nord-américains combinés. Les studios misent sur cette popularité, ce qui explique pourquoi deux films Angry Birds ont déjà été réalisés. Les films de jeux vidéo à venir incluent Borderlands, Pac-Man, Les fantômes de Tsushima et Engrenage métallique.

ToeJam & Earl est devenu un classique culte au début des années 90 et a engendré trois suites, ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, ToeJam & Earl III : Mission to Earth et Kickstarter de 2019. ToeJam & Earl : Retour dans le groove.