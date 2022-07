Amazon et Rivian disent que leur camionnette électrique retardée est sur la route

Il y a près de trois ans, Amazon a annoncé qu’il achèterait 100 000 véhicules de livraison sur mesure à Rivian, un jeune constructeur de véhicules électriques. Jeudi, après quelques retards, les entreprises ont déclaré que des centaines de camionnettes étaient enfin sur la route.

Les camions alimentés par batterie sont essentiels au plan d’affaires de Rivian et à sa survie dans une industrie automobile très compétitive. Et ils constituent un élément important du plan d’Amazon visant à limiter les émissions de carbone, car il construit sa propre flotte et s’appuie moins sur des sous-traitants comme UPS pour livrer des milliards de commandes de dentifrice, de sèche-cheveux, de jouets pour chiens et de divers autres produits.

Mais des questions subsistent quant à la rapidité avec laquelle Rivian, dont environ 18% appartient à Amazon, peut exécuter la commande du géant de la vente au détail. Le constructeur automobile, qui a commencé à produire des véhicules en petit nombre l’année dernière, a du mal à se développer alors qu’il y a des pénuries de semi-conducteurs et d’autres composants. Et la semaine dernière, Rivian a averti les employés qu’ils devaient s’attendre à des licenciements et à d’autres mesures de réduction des coûts.