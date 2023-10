Amazon et Microsoft vont faire face à une enquête sur la concurrence dans le cloud computing

Le marché britannique du cloud computing va faire l’objet d’une enquête de concurrence en raison de craintes d’être dominé par Amazon et Microsoft.

L’Ofcom, organisme de surveillance des médias, a déclaré que les deux représentent 70 à 80 % du secteur au Royaume-Uni, tandis que son plus proche rival, Google, en détient 5 à 10 %.

Elle a renvoyé le secteur devant l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) pour qu’elle examine la question.

Le cloud computing fait généralement référence au stockage de données en ligne accessibles n’importe où et à tout moment.

Les services sont utilisés par des entreprises à travers le Royaume-Uni, et l’Ofcom a estimé qu’en 2022, le marché des services cloud au Royaume-Uni valait jusqu’à 7,5 milliards de livres sterling.

« Une concurrence forte garantit des conditions de concurrence équitables afin que le pouvoir de marché ne se retrouve pas entre les mains de quelques acteurs – libérant ainsi tout le potentiel de ces marchés numériques en évolution rapide afin que les particuliers, les entreprises et l’économie britannique puissent en tirer le maximum d’avantages. .

« Le groupe d’enquête indépendant de la CMA va maintenant mener une enquête pour déterminer si la concurrence sur ce marché fonctionne bien et, dans le cas contraire, quelles mesures devraient être prises pour résoudre les problèmes qu’il découvre. »

Le cloud computing est devenu une infrastructure essentielle pour les entreprises et les particuliers.

C’est ainsi que des millions de personnes stockent de grandes quantités de données, utilisent des logiciels à distance, diffusent de la musique et des vidéos et jouent à des jeux.

Il est parfois décrit comme utilisant « les ordinateurs d’autres personnes », de vastes réseaux de machines puissantes stockées dans d’immenses centres de données à travers le monde, et nombre d’entre elles appartiennent à Amazon ou à Microsoft.

Une entreprise britannique m’a dit que certains des logiciels sur lesquels elle s’appuie sont considérablement plus coûteux à utiliser à moins qu’ils ne soient utilisés sur la plate-forme cloud Azure de Microsoft.

L’Autorité de la concurrence et des marchés a le pouvoir d’obliger les entreprises à modifier leurs pratiques, à bloquer des achats ou même à vendre une partie de leurs activités si elle estime qu’il existe une menace légitime pour le marché.

« Tout le mérite revient à l’Ofcom pour avoir résolu les problèmes anticoncurrentiels tels que les frais de sortie de données, les blocages techniques et commerciaux qui ont endommagé et faussé le marché croissant des infrastructures cloud au Royaume-Uni pendant trop longtemps », a déclaré Nicky Stewart, ancien responsable des TIC à l’Ofcom. Bureau du cabinet.

« Il est impératif que la CMA enquête de manière approfondie sur tous les problèmes profondément enracinés dans ce marché critique qui sous-tend une grande partie de l’infrastructure numérique de notre pays – et cela inclut les licences anticoncurrentielles. »

Fergal Farragher, directeur de la protection des consommateurs à l’Ofcom, a déclaré à l’émission Today de la BBC que le cloud computing était « la plomberie cachée qui sous-tend de nombreux services numériques que les entreprises et les consommateurs utilisent quotidiennement ».

« Certaines entreprises britanniques nous ont dit qu’elles avaient du mal à changer de fournisseur et à combiner les meilleurs services de différents fournisseurs de cloud », a-t-il déclaré.

La référence par l’Ofcom du marché des services cloud à la CMA avait pour but de s’assurer que le marché « fonctionnera bien pour les consommateurs et les entreprises britanniques à l’avenir », a-t-il ajouté.

Des concurrents tels qu’IBM et Oracle devraient être en mesure de défier les acteurs les plus dominants, a-t-il déclaré.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré : « Nous nous engageons à garantir que l’industrie britannique du cloud reste innovante, hautement compétitive et un accélérateur de croissance dans l’ensemble de l’économie.

« Seulement un petit pourcentage des dépenses informatiques est effectué dans le cloud, et les clients peuvent répondre à leurs besoins informatiques à partir de n’importe quelle combinaison de matériel et de logiciels sur site, de services gérés ou de colocalisation et de services cloud », a déclaré un porte-parole de l’entreprise.