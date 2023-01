Amazon et Microsoft To Slash Tech Workers. Mais l’Oncle Sam embauche

L’Office of Personnel Management des États-Unis, l’agence qui gère les employés du gouvernement civil, intensifie ses efforts pour attirer les talents de l’industrie technologique dans la main-d’œuvre fédérale au milieu des licenciements continus dans des entreprises, notamment Microsoft, Amazon et la société mère de Facebook, Meta.

La plus spectaculaire parmi les initiatives de l’OPM est le projet de publier de nouvelles directives salariales aux agences, leur donnant la possibilité d’embaucher des travailleurs de la technologie dans l’ensemble du gouvernement à des taux plus élevés. L’agence a déclaré que ces augmentations de salaire seraient probablement payées en partie en utilisant les fonds de 2021 projet de loi sur le financement des infrastructures et Loi CHIPS 2022.

“Alors que le secteur de la technologie continue de voir des licenciements, le gouvernement fédéral va faire un effort concerté pour attirer ces personnes”, a déclaré mercredi le directeur de l’OPM, Kiran Ahuja, dans un communiqué. “Le gouvernement fédéral travaille dans tous les secteurs et toutes les industries, offrant des milliers d’opportunités à ceux qui ont une expérience technologique comme l’énergie, les transports, les soins de santé et la sécurité nationale.”

Cette décision intervient alors que l’industrie technologique traverse des vagues de licenciements, ce que le traqueur de l’industrie licenciements.fyi a estimé avoir touché 191 912 employés dans 1 148 entreprises. Pour beaucoup de gens, ces déménagements ont ajouté à l’incertitude économique plus large dans le monde.

Bien que troublante, la réduction des coûts de l’industrie technologique survient après des années d’embauche frénétique et de concurrence intense pour recruter des employés, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Microsoft, par exemple, a déclaré qu’il supprimer 10 000 emplois cette annéeaprès avoir embauché 75 000 personnes depuis 2020. Meta, quant à lui, licencié environ 11 000 employés à la fin de l’année dernière, après avoir embauché plus de 30 000 personnes pendant la pandémie.

Pour les chômeurs, l’emploi global le marché semble sainmotivée en partie par la demande du gouvernement, qui n’a pas été en mesure de pourvoir environ 2 500 emplois au cours des trois dernières années.

Pour aider à simplifier les processus, OPM a également créé le site Web tech.usajobs.gov, qui aide les employés potentiels à postuler à plusieurs emplois au sein du gouvernement avec une seule candidature. Et l’agence facilite la recherche d’emplois fédéraux offrant des options de télétravail et de télétravail, qui ont augmenté de près de 50 % au sein du gouvernement au cours des deux derniers exercices.