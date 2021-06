Amazon et Google font face à une enquête sur la concurrence au Royaume-Uni pour de faux avis

LONDRES – Le régulateur britannique de la concurrence a lancé vendredi une enquête officielle sur Amazon et Google, craignant qu’ils n’aient pas fait assez pour lutter contre les faux avis.

« Nous enquêtons sur les inquiétudes selon lesquelles Amazon et Google n’ont pas fait assez pour empêcher ou supprimer les faux avis afin de protéger les clients et les entreprises honnêtes », a déclaré Andrea Coscelli, directeur général de la CMA, dans un communiqué.

« Il est important que ces plateformes technologiques prennent leurs responsabilités et nous sommes prêts à agir si nous constatons qu’elles n’en font pas assez. »

Les avis trompeurs des consommateurs se sont avérés être un gros problème dans le commerce électronique. Amazon est un cible principale pour les commerçants qui cherchent à promouvoir leurs produits en ligne. Le mois dernier, la société a fait appel à des sociétés de médias sociaux pour l’aider à éliminer les fausses critiques.

L’Autorité de la concurrence et des marchés a ouvert une première enquête sur la question des faux avis en mai 2020. Plus tôt cette année-là, elle avait demandé à Facebook et eBay de supprimer plusieurs groupes et comptes qui échangeaient de faux avis.

Puis, en avril de cette année, la CMA a déclaré que Facebook avait supprimé des milliers d’autres groupes qui traitaient des avis faux et trompeurs et avait apporté d’autres modifications à ses systèmes pour identifier, supprimer et empêcher ce contenu d’apparaître sur ses plateformes.

Vendredi, la CMA s’est concentrée sur Amazon et Google, affirmant qu’elle allait vérifier s’ils en avaient fait assez pour détecter et supprimer les faux avis. L’enquête examinera également si les entreprises pénalisent les évaluateurs ou les entreprises pour les dissuader de publier des notes trompeuses.

Le chien de garde a ajouté qu’il craignait que les systèmes d’Amazon n’empêchent pas les vendeurs de manipuler les listes de produits, donnant l’exemple des marchands cooptant des critiques positives d’autres produits.

La CMA n’a pas encore décidé si Amazon et Google ont enfreint la loi à ce stade, mais elle a déclaré qu’elle prendrait des mesures coercitives – y compris poursuivre les entreprises en justice si nécessaire – si elles étaient jugées en violation de la loi sur la protection des consommateurs.

C’est la dernière d’une série d’enquêtes sur les géants du numérique. Il y a à peine trois jours, l’Union européenne a lancé une autre enquête antitrust sur Google pour déterminer si le géant de la recherche sur Internet favorisait ses propres services de technologie de publicité display en ligne.

La CMA britannique vise à jouer un rôle croissant dans l’examen minutieux des grandes entreprises technologiques américaines après le Brexit. Le chien de garde a été chargé par le gouvernement de mettre en place une nouvelle unité des marchés numériques pour contrôler la concurrence sur le marché Internet du Royaume-Uni.