Amazon et Best Buy offrent jusqu’à 50 % de réduction sur les téléphones Motorola déjà abordables

Bien qu’Apple, Google et Samsung fabriquent actuellement certains des téléphones les plus populaires sur le marché, ils ne sont pas les seules marques à proposer quelque chose. Gagner une place sur notre liste des meilleurs téléphones de moins de 500 $, Motorola propose d’excellentes alternatives économiques, et en ce moment, vous pouvez mettre la main sur l’un de ces appareils abordables pour encore moins. Amazon, Best Buy et Motorola offrent des remises sur une variété de modèles actuels et de génération précédente, certains étant même réduits de 50 %. Il n’y a pas d’expiration définie pour ces offres, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il existe actuellement de nombreux téléphones Motorola à prix réduits. L’une des options les plus abordables est le nouveau Stylet Moto G 2023, que vous pouvez acheter pour seulement 180 $, soit 20 $ de réduction sur le prix courant. Il dispose de 64 Go de stockage, d’un appareil photo 50MP et d’un stylet intégré, mais pas de support 5G. Si vous souhaitez une prise en charge de la 5G avec un budget limité, vous pouvez passer à la Moto G Power 2022, qui comprend 6 Go de RAM, 256 Go de stockage et un écran HD de 6,5 pouces. Il est en vente pour 200 $ sur Amazon, soit la moitié du prix habituel. Il y a aussi le Moto G Power 2023qui dispose d’un processeur plus puissant et d’un écran légèrement amélioré, et est actuellement de 20 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à 280 $.

Ou si vous cherchez un modèle plus avancé, vous pouvez vous procurer jusqu’à Motorola Edge 2022 pour 350 $, ce qui vous fait économiser 250 $ par rapport au prix courant. Il prend en charge la 5G, ainsi qu’un écran Full HD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide de 144 Hz, un système de caméra arrière de 50 MP, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. Ou vous pouvez passer à la Motorola Edge Plus 2022, qui est actuellement à 50 % de réduction chez Best Buy, faisant chuter le prix à 500 $. Il dispose du double de stockage, ainsi que d’un écran OLED plus grand de 6,7 pouces et d’un processeur Snapdragon 8 de première génération plus avancé.

Et Motorola offre 250 $ de réduction sur Bord Fusion 30, ce qui fait chuter le prix de départ à 450 $. Il s’agit d’un modèle 2022 équipé d’un puissant processeur Snapdragon 888, ainsi que de la prise en charge 5G et Wi-Fi 6/6E pour des performances ultra rapides. Il dispose d’un écran bord à bord de 6,5 pouces et est livré avec 256 Go de stockage intégré. Vous pouvez aussi associez-le à une paire d’écouteurs Motorola antibruit pour un supplément de 100 $.

