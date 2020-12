Apple a lancé une salve le mois dernier en introduisant de nouveaux modèles d’ordinateurs Mac qui utilisaient pour la première fois ses propres puces basées sur Arm. En juin, l’activité de cloud computing d’Amazon a commencé à commercialiser un nouveau service informatique basé sur ses propres puces basées sur Arm, indiquant aux clients que le service était à la fois plus rapide et moins cher d’un cinquième que ses offres basées sur Intel.

Le changement est impulsé par Apple et Amazon, deux géants de la technologie qui réduisent leur dépendance à la technologie de la puce Intel qui contrôle depuis longtemps la plupart des ordinateurs personnels et des systèmes de serveurs plus importants. Au lieu de cela, les entreprises s’appuient de plus en plus sur leurs propres puces, conçues à l’aide d’une technologie qu’Arm, la société britannique, octroie des licences pour les smartphones et d’autres produits de consommation.

Mardi, Amazon a dévoilé un deuxième service informatique pour les entreprises basé sur ces mêmes puces. Il a également discuté des gains réalisés par les utilisateurs du premier service introduit en juin, comme Snap, le fabricant de l’application de messagerie Snapchat. Amazon a ajouté que Twitter prévoyait de commencer à utiliser la technologie dans le cadre d’une relation élargie entre les entreprises.

«Plus le client est grand, plus il est excité», a déclaré Peter DeSantis, qui supervise l’infrastructure informatique d’Amazon Web Services.

Les actions d’Apple et d’Amazon ont des effets d’entraînement sur l’industrie des semi-conducteurs de 400 milliards de dollars. Leurs mouvements suggèrent que les décisions clés en matière de puces peuvent de plus en plus passer des fournisseurs de silicium, où le pouvoir résidait depuis longtemps, aux utilisateurs de puces disposant des ressources nécessaires pour fabriquer leurs propres composants. Pour les utilisateurs d’ordinateurs, les changements peuvent en fin de compte entraîner plus de choix technologiques, des vitesses de calcul plus rapides et des coûts inférieurs.

« Tout le monde est comme, wow, Apple est totalement dedans, Amazon et d’autres sont dedans », a déclaré Keith Kressin, vice-président senior chez Qualcomm, un grand fournisseur de puces basées sur Arm. «Cela va arriver pour de vrai.»

Intel est devenu une force dominante dans l’informatique dans les années 1990, émergeant comme le plus grand fournisseur de processeurs pour PC et exploitant plus tard sa fabrication à haut volume pour fabriquer des puces à bas prix pour les serveurs. Mais la société n’a pas fabriqué de puces pour smartphones, qui sont devenues extrêmement populaires à partir de 2007.