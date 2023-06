Amazon est poursuivi pour Prime par la Federal Trade Commission

Avez-vous déjà essayé d’annuler votre abonnement Amazon Prime ? C’est assez dur, non ? Et pourtant vous avez probablement trouvé très facile de s’inscrire à Prime. Si facile, en fait, que vous vous êtes peut-être inscrit sans même vous en rendre compte. Eh bien, la Federal Trade Commission poursuit la société pour ce qu’elle décrit comme une « inscription non consensuelle », ainsi que pour le processus excessivement difficile pour les clients d’annuler les abonnements Prime.

Selon la FTC, Amazon a délibérément pris des mesures pour obtenir et conserver autant d’abonnés Prime que possible, même en utilisant des «modèles sombres» ou une conception Web manipulatrice, pour ce faire. Et il l’a fait intentionnellement et sciemment, indique le procès fortement expurgé.

« Amazon a trompé et piégé les gens dans des abonnements récurrents sans leur consentement, non seulement frustrant les utilisateurs, mais leur coûtant également beaucoup d’argent », a déclaré la présidente de la FTC, Lina Khan, dans un communiqué. « Ces tactiques de manipulation nuisent aux consommateurs et aux entreprises respectueuses de la loi. La FTC continuera de protéger vigoureusement les Américains contre les « schémas sombres » et autres pratiques déloyales ou trompeuses sur les marchés numériques.



marque-vox

Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Technologie Vox

Obtenez le meilleur de la couverture de la technologie Vox, des reportages essentiels sur la Silicon Valley aux dernières nouvelles sur les médias, la politique et au-delà.

Pour l’aspect « inscription non consensuelle » de l’affaire, la FTC souligne qu’Amazon place plusieurs points le long du parcours d’achat d’un client où il est invité à s’inscrire à Prime, notamment en « interrompant » ses achats avec des boutons « éminents ». offrant des inscriptions Prime et de minuscules liens les déclinant. Le client doit en sélectionner un afin de poursuivre son achat. La poursuite affirme que les offres d’abonnement Prime ne sont pas toujours clairement formulées en tant que telles, et les consommateurs peuvent penser qu’ils choisissent simplement d’obtenir la livraison gratuite ou un essai gratuit sans se rendre compte qu’un abonnement payant l’accompagne. Amazon a également créé de la confusion pour les personnes qui souhaitaient simplement obtenir Prime Video, le service de streaming de l’entreprise, les obligeant à s’inscrire accidentellement à l’option Prime plus chère à la place.

Et puis il y a le voyage homérique qu’il faut entreprendre pour annuler son abonnement Prime. Sérieusement : Amazon l’a même appelé le « Iliad Flow » dans des documents internes découverts l’année dernière par Insider. Là, les clients devaient suivre un processus de quatre pages, six clics et 15 options pour annuler leurs abonnements sur ordinateur et un processus minimum de huit pages et huit clics sur mobile. Se rendre à l’Iliad Flow en premier lieu est sa propre odyssée, comme le décrit la FTC :

Pour annuler via Iliad Flow, un consommateur devait d’abord le localiser, ce qu’Amazon a rendu difficile. Les consommateurs pouvaient accéder à Iliad Flow à partir d’Amazon.com en accédant à la page Prime Central, à laquelle les consommateurs pouvaient accéder en sélectionnant le menu déroulant « Compte et listes », en examinant la troisième colonne de liens déroulants présentés par Amazon et en sélectionnant la onzième option dans le troisième colonne (« Adhésion principale »). Cela a amené le consommateur à la Prime Central Page.

Et puis …

Une fois que le consommateur a atteint Prime Central, le consommateur devait cliquer sur le bouton « Gérer l’adhésion » pour accéder au menu déroulant. Cela a révélé trois options. Les deux premiers étaient « Partagez vos avantages » (pour ajouter des membres du ménage à Prime) et « Rappelez-moi avant de renouveler » (Amazon a ensuite envoyé au consommateur un rappel par e-mail avant la prochaine charge). La dernière option était « Mettre fin à l’adhésion ». Le bouton « Mettre fin à l’adhésion » n’a pas mis fin à l’adhésion. Au contraire, cela a amené le consommateur à l’Iliad Flow.

La poursuite alléguait qu’Amazon savait que les clients s’inscrivaient souvent par accident et avaient du mal à l’annuler, mais ce n’est qu’après que la FTC a commencé à enquêter sur la pratique que l’entreprise a apporté de réels changements. Et ce n’est qu’après que l’entreprise a pris des mesures pour retarder et défier l’enquête de la FTC sur ses pratiques, qui a commencé en 2021. Amazon n’a pas rendu tous les documents demandés par la FTC, ce que la FTC n’a réalisé que lorsque Insider a publié un rapport en mars. 2022 avec des documents Amazon divulgués qui montraient que l’entreprise savait que le processus était déroutant pour les clients, mais pensait que le rendre plus clair et transparent signifierait moins d’inscriptions.

La FTC accuse Amazon de diverses violations de la loi sur le rétablissement de la confiance des acheteurs en ligne, notamment de facturer injustement les clients sans leur consentement, de divulgations inadéquates, d’inscription non consensuelle et de non-fourniture d’un mécanisme d’annulation simple.

« Bien que la possibilité de s’abonner et de se désabonner d’Amazon Prime puisse sembler sans conséquence, lorsqu’un monopole comme Amazon utilise ses tactiques coercitives pour duper les travailleurs, cela limite notre autonomie pour prendre nos propres décisions », a déclaré la Coalition Athena, un groupe anti-Amazon. a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Ces tactiques verrouillent la mainmise d’Amazon sur les marchés en ligne, la logistique et la livraison, le streaming vidéo, etc., décimant les économies locales et excluant les petites entreprises. »

Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l’affaire. Quelques heures avant le dépôt de l’affaire, la société a annoncé les dates des Prime Days de 2023, ce qui n’a sûrement rien à voir avec le fait de détourner l’attention de la situation juridique.

Alors qu’une grande partie de l’attention des médias sur la FTC s’est concentrée sur sa moitié antitrust, compte tenu de l’expertise de Khan dans le domaine et de l’élan anti-Big Tech qui l’a amenée au sommet de la commission, l’agence n’a pas contesté certaines des grandes acquisitions d’Amazon. faites pendant le mandat de Khan, y compris les fusions MGM et One Medical. Il a, en revanche, poursuivi Microsoft et Meta, tandis que la branche antitrust du ministère de la Justice poursuit Google.

Mais la FTC traite également des questions de protection des consommateurs, et il était assez clair, même avant l’arrivée de Khan, que les schémas sombres sont une priorité. Les services difficiles à annuler sont devenus une préoccupation pour la FTC sous Khan, l’agence ayant récemment proposé une règle « cliquer pour annuler » qui rend l’annulation d’un service aussi facile que l’inscription. L’agence a également poursuivi Amazon pour violation des lois sur la confidentialité des enfants par le biais d’enregistrements Alexa et pour ne pas avoir correctement sécurisé ses caméras Ring. Pas exactement les grandes affaires antitrust d’Amazon que beaucoup s’attendaient à voir de Khan, mais un signe certain que l’entreprise est définitivement dans le collimateur de la FTC.

Une version de cette histoire a également été publiée dans la newsletter de la technologie Vox. Inscrivez-vous ici pour ne pas rater la prochaine !