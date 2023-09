Amazon est poursuivi par la FTC de l’administration Biden pour violations des lois antitrust

La Federal Trade Commission considère Everything Store comme un monopole illégal et poursuit l’entreprise en justice pour y mettre un terme.

Dans sa plainte déposée mardi, l’agence antitrust, rejointe par 17 États, accuse Amazon d’actions anticoncurrentielles imbriquées qui, selon elle, ont gonflé les prix pour les consommateurs, porté préjudice aux vendeurs tiers sur le marché d’Amazon et rendu presque impossible d’autres plateformes de commerce électronique et détaillants pour rivaliser.

Il s’agit d’une étape importante dans le mouvement de réforme antitrust dirigé par la présidente de la FTC, Lina Khan, qui s’est concentré sur les grandes technologies et les pratiques commerciales de certaines des plus grandes entreprises du monde. Il s’agit de la première affaire déposée sous sa direction qui s’attaque à ces pratiques et à l’une de ces entreprises. Il se trouve que c’est l’entreprise sur laquelle elle a construit sa carrière en critiquant.

« Ces tactiques permettent à Amazon de protéger son pouvoir de monopole des contrôles concurrentiels », a déclaré Khan lors d’un point de presse avec des journalistes. « Et Amazon exploite désormais ce pouvoir de monopole pour nuire à ses clients, à la fois aux dizaines de millions de familles qui font leurs achats sur la plateforme Amazon et aux centaines de milliers de vendeurs qui utilisent Amazon pour les atteindre. »

Elle a ajouté plus tard : « Les enjeux ici sont élevés. »

Si la FTC réussit, elle pourrait avoir d’énormes implications tant pour les grandes technologies que pour le commerce électronique. Cela montrera que les agences gouvernementales peuvent affronter ces entreprises et gagner. Amazon pourrait être soumis à des sanctions pouvant aller jusqu’à être contraint de se scinder en sociétés plus petites pour gérer ses secteurs d’activité distincts. Cela pourrait créer des règles du jeu plus équitables pour les vendeurs qui ne peuvent actuellement tout simplement pas rivaliser avec la portée, les ressources et le contrôle d’Amazon. Les partisans de cette cause estiment que cela se traduira par une baisse des prix et une meilleure expérience d’achat, car Amazon aura davantage de concurrents pour les affaires des particuliers. Les consommateurs, les vendeurs tiers et d’autres plateformes de commerce électronique en bénéficieraient. Mais les opposants affirment que ce sera mauvais pour les consommateurs, qui ne pourront pas bénéficier de tous les services Amazon auxquels ils sont si habitués et pourraient même payer des prix plus élevés.

« Si nous réussissons, la concurrence sera rétablie et les gens bénéficieront ainsi de prix plus bas, d’une meilleure qualité et d’un plus grand choix », a déclaré Khan.

En revanche, une perte de la FTC indiquerait que les grandes entreprises technologiques ne font rien de mal aux yeux de la loi antitrust américaine actuelle. Cela pourrait faire reculer encore plus le mouvement de réforme antitrust et encourager les grandes entreprises technologiques.

Le dossier contre Amazon

Une grande partie du procès porte sur la façon dont Amazon force essentiellement les vendeurs tiers à utiliser sa plate-forme Marketplace, qui représente environ 60 % des ventes d’Amazon — pour acheter des services supplémentaires auprès d’Amazon. Les critiques d’Amazon affirment que l’entreprise est devenue plus cupide au fil des ans, ce qui a obligé les vendeurs à réduire leurs marges bénéficiaires ou à augmenter les prix aux consommateurs pour tenir compte des frais et commissions toujours croissants d’Amazon. La FTC affirme que de nombreux vendeurs paient près de 50 % de leurs revenus à Amazon lorsque tous les frais sont combinés, et que ces coûts peuvent être répercutés sur le consommateur.

Selon la poursuite, une façon d’y parvenir consiste à utiliser des annonces de recherche, qui permettent aux vendeurs de placer leurs produits en bonne place dans les recherches des clients, au-dessus des produits qui ont naturellement obtenu une première place. Le procès allègue qu’Amazon a augmenté le nombre de publicités dans les résultats de recherche au fil des ans, ce qui donne aux vendeurs le sentiment que la seule façon pour les clients potentiels de voir leurs produits est de payer Amazon pour les publicités. Cela rend l’expérience d’achat pire pour les consommateurs qui doivent les parcourir pour trouver des résultats biologiques.

« Ces publicités ont été extrêmement lucratives pour Amazon, mais les acheteurs sont confrontés à des résultats moins pertinents et sont orientés vers des produits plus chers, tandis que les vendeurs sont confrontés à des frais supplémentaires », a déclaré Khan.

Se qualifier pour Prime est également une « quasi-nécessité pour faire des affaires sur Amazon », dit l’agence, mais les vendeurs doivent pratiquement utiliser le service de logistique et d’expédition « Fulfilled by Amazon » d’Amazon pour y être éligibles. Amazon a techniquement autorisé les vendeurs à utiliser d’autres services de traitement des commandes, mais il est extrêmement difficile pour un service de traitement des commandes tiers de répondre aux exigences d’Amazon, et Amazon a fermé l’inscription à l’option Seller Fulfilled Prime il y a des années.

Cependant, il y a quelques mois, Amazon a annoncé qu’il rouvrirait les inscriptions « plus tard cette année ». Notamment, il a également récemment modifié certaines de ces pratiques dans l’Union européenne dans le cadre d’un règlement visant à mettre fin à une affaire antitrust dans ce pays.

Le procès s’en prend également aux accords de « prix équitables » d’Amazon, qui stipulent que les vendeurs ne peuvent pas proposer leurs produits à un prix « significativement » inférieur dans d’autres magasins, sous peine d’être supprimés des résultats de recherche ou de voir leurs ventes complètement arrêtées, une décision qu’Amazon comme protégeant ses clients contre les prix d’éviction. La Californie et Washington DC ont poursuivi l’entreprise en justice pour ces accords, mais leurs résultats ont été très différents devant les tribunaux : un juge a rejeté le cas de DC et un autre a autorisé celui de Californie à poursuivre son action. Ce sont différents tribunaux, différents juges et différentes lois antitrust des États, qui expliquent les différents résultats.

La FTC peut-elle gagner ?

Les affaires antitrust sont difficiles à gagner aux États-Unis, où la loi et l’interprétation qu’en fait le pouvoir judiciaire sont favorables aux entreprises et font du « bien-être du consommateur » – généralement démontré par le montant que les consommateurs doivent payer pour les choses – la base pour déterminer si une entreprise est monopoliser illégalement un marché ou non. Les détracteurs d’Amazon affirment depuis longtemps que les effets néfastes des pratiques commerciales monopolistiques d’Amazon s’étendent bien au-delà du coût des choses.

« Amazon est, à mon avis, la plus grande menace pour la santé de l’économie et pour notre démocratie parmi toutes les grandes entreprises », a déclaré Stacy Mitchell, codirectrice de l’Institute for Local Self-Reliance, défenseur des entreprises indépendantes. qui a longtemps critiqué bon nombre des pratiques d’Amazon qui ont fait l’objet de poursuites intentées par la FTC. Mitchell a qualifié cela de « moment décisif dans la lutte pour une économie équitable », sur laquelle, selon elle, Amazon exerce désormais un contrôle excessif.

Khan n’a pas voulu dire directement si la FTC demanderait le démantèlement d’Amazon, affirmant que l’agence se concentrait d’abord sur l’établissement des responsabilités. Mais elle et John Newman, directeur adjoint du Bureau de la concurrence de la FTC, ont déclaré à plusieurs reprises que les pratiques commerciales prétendument illégales d’Amazon fonctionnent ensemble et se renforcent mutuellement pour aggraver encore les dommages, ce qui rend probable qu’ils demanderont au juge de rompre l’accord. entreprise s’ils gagnent.

Adam Kovacevich, qui dirige la Chamber of Progress, un groupe industriel de technologie largement financé par les grandes entreprises technologiques, dont Amazon, estime que la FTC aura du mal à faire valoir auprès des tribunaux et des consommateurs qu’Amazon fait quelque chose de mal alors que ses nombreux les clients sont largement très satisfaits de ses services.

«Je pense qu’il y a beaucoup de problèmes juridiques. Je pense aussi qu’il s’agit d’une énorme erreur de jugement politique », a-t-il déclaré. « Alors que l’administration Biden met fortement l’accent sur l’économie de portefeuille, cela semble être un moment étrange pour cibler quelque chose qui aide des millions d’Américains à acheter des choses plus facilement. »

Il a également souligné que le nombre relativement faible de procureurs généraux des États se joignant à la poursuite – dont seulement deux, du New Hampshire et de l’Oklahoma, sont républicains – indique que la plupart des États soit ne sont pas d’accord avec la position de la FTC à l’égard d’Amazon, soit ne sont pas d’accord. Je ne veux pas me joindre à une affaire dirigée par Khan, qui est devenu un paratonnerre pour les critiques républicaines.

« De nombreux décideurs politiques élus hésiteront à se lancer dans un service aussi populaire qu’Amazon Prime », a-t-il déclaré.

L’enquête de la FTC sur les pratiques commerciales d’Amazon est antérieure au mandat de Khan. L’entreprise a commencé à enquêter sur l’entreprise en 2019, sous l’administration Trump, mais on peut toujours affirmer que les grandes entreprises technologiques et les faucons antitrust attendent ce procès depuis la nomination surprise de Khan à la présidence de l’agence en juin 2021. Khan est surtout connu. dans les cercles antitrust pour son article de revue juridique « Amazon’s Antitrust Paradox », une analyse de 96 pages sur la façon dont l’entreprise a accumulé et utilisé son pouvoir pour nuire à la concurrence et aux consommateurs sur les multiples marchés qu’elle domine.

« Très peu de gens comprennent Amazon aussi bien qu’elle », a déclaré Mitchell.

Ce procès, qui fait suite à certaines des pratiques critiquées par Khan, semblait n’être qu’une question de temps. Google et Meta sont au milieu de leurs propres luttes antitrust visant leurs principaux modèles commerciaux, mais celle de Google est entre les mains du ministère de la Justice, tandis que celle de Meta a été initialement déposée avant l’époque de Khan. Le cas Amazon pourrait donc bien être ce qui définit l’héritage FTC de Khan.

Il reste cependant à voir si cet héritage sera celui du succès ou de l’échec. Les efforts de Khan pour freiner la domination des Big Tech et leurs prétendus comportements anticoncurrentiels n’ont pas porté beaucoup de fruits jusqu’à présent. La FTC n’a pas contesté les acquisitions de MGM ou One Medical par Amazon. Sa tentative de bloquer l’achat par Meta du développeur VR Within a échoué. L’agence a intenté une action en justice pour bloquer l’acquisition massive d’Activision par Microsoft, mais un juge a refusé d’accorder une injonction pour arrêter la fusion avant qu’un tribunal puisse entendre le cas de la FTC, que l’agence a ensuite retiré.

Mais la FTC de Khan a été victorieuse dans d’autres domaines, moins médiatisés. Le nombre de fusions et d’acquisitions a diminué en 2022 après avoir atteint un niveau record en 2021. Bien que plusieurs facteurs aient contribué à ce déclin, notamment la détérioration de l’économie, les entreprises peuvent également être moins disposées à tester la détermination de plus en plus agressive de la FTC. Même s’ils gagnent le procès, la lutte prendra du temps et coûtera cher. La FTC et le ministère de la Justice, qui partage avec l’agence les tâches d’application des lois antitrust, ont également contesté davantage de fusions au cours des deux premières années de l’administration Biden qu’au cours des deux premières années des deux présidences précédentes. Selon Reuters, sur les 22 fusions contestées par les agences, elles en ont arrêté 15, en grande partie parce que les entreprises concernées ont décidé de ne pas les mener à bien. Nvidia a par exemple décidé de ne pas acquérir Arm.

Ce n’est pas non plus le premier combat que Khan mène avec Amazon à la FTC, dont il a déjà gagné deux. Le côté protection des consommateurs de l’agence a obtenu plus de 30 millions de dollars de règlements avec Amazon pour des problèmes de confidentialité avec les sonnettes Ring et son assistant intelligent, Alexa. Il a également poursuivi l’entreprise en justice pour la difficulté d’annuler les adhésions Prime en juin, et a ajouté trois dirigeants d’Amazon à la poursuite la semaine dernière. Et nous attendons toujours de voir si la FTC contestera l’acquisition par Amazon du fabricant d’aspirateurs Roomba iRobot, annoncée il y a plus d’un an mais qui n’a pas encore été concrétisée.

En supposant que la poursuite ne soit pas rejetée ou abandonnée avant d’arriver à un procès, il faudra probablement plusieurs années pour se dérouler devant le tribunal, ce qui signifie qu’il faudra des années avant que nous sachions quel en sera l’impact. À ce stade, nous aurons probablement également des décisions dans les procès antitrust de Google et Meta, et peut-être qu’un procès antitrust d’Apple restera à mener. Les Big Tech peuvent paraître beaucoup plus petites une fois tout dit et fait. Mais c’est peut-être encore plus grand.