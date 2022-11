Amazon est la première entreprise à perdre 1 000 milliards de dollars de valeur

Cette semaine, Amazon est devenu première entreprise publique à perdre plus de 1 000 milliards de dollars en valeur. Il a mérité cette distinction lorsque sa capitalisation boursière a chuté à 879 milliards de dollars mercredien baisse par rapport à son sommet de 1,88 billion de dollars en juillet 2021, selon Bloomberg.

À la clôture du marché vendredi, la capitalisation boursière d’Amazon avait déjà remonté, dépassant 1,02 billion de dollars. Mais le record qu’il a établi mercredi perdurera.

Amazon n’est pas la seule entreprise à ressentir l’impact d’une économie chancelante et d’un retour à la vie en dehors de la maison après les verrouillages initiaux de COVID-19. La valeur marchande de Microsoft a culminé à environ 2,5 billions de dollars et s’est établi à 1,84 billion de dollars à la clôture du marché vendredi. Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, a atteint un peu plus de 1 000 milliards de dollars en valeur en août 2021 et s’élevait à un peu moins de 300 milliards de dollars à la clôture du marché vendredi. La moyenne industrielle du Dow Jones est en baisse de 7 % depuis le début de 2022, mais a parfois diminué cette année.

D’autres secteurs souffrent aussi. Les ventes de jeux vidéo sont devrait baisser globalement en 2022. De même, les streamers multimédias ont explosé en 2021mais des géants comme Netflix recherchent plus de revenus dans un contexte d’instabilité financière.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a récemment lancé un examen de la réduction des coûts de l’entreprise, Le Wall Street Journal a rapporté Jeudi. Cela comprend apparemment la suspension ou l’élimination de projets non rentables et la réaffectation d’employés. Amazon examine également de près son activité d’appareils, qui comprend des haut-parleurs intelligents compatibles Alexa, note le rapport.

Amazon n’a pas répondu à la demande de commentaire.