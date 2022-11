Amazon est déterminé à installer des ampoules intelligentes dans votre maison ce vendredi noir

Vendredi noir nous a apporté beaucoup de bonnes affaires jusqu’à présent, avec Amazon en tête avec un approvisionnement apparemment sans fin d’ampoules intelligentes. Oui, quelqu’un doit en avoir fait trop – nous pensons à un “Oups, toutes les ampoules intelligentes !” genre de situation. La vente du Black Friday d’Amazon regorge de réductions impressionnantes sur ses produits populaires et offre simplement des ampoules intelligentes gratuites. En ce moment, vous pouvez prendre un nouveau haut-parleur intelligent Echo Dot de cinquième génération et un pack de deux Ampoules intelligentes Philips Hue en vente pour seulement 40 $. On ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible, alors commandez vite si vous êtes intéressé.

La Echo Dot de cinquième génération est le dernier modèle de sa gamme, et cette version est même livrée avec un cadran d’horloge intégré pour que vous puissiez vérifier l’heure en un coup d’œil. Bien sûr, grâce au microphone intégré, vous pouvez également demander à Alexa de vous indiquer l’heure, ainsi que de vérifier la météo, de régler une minuterie, de mettre à jour votre calendrier et bien plus encore en mode mains libres. Il peut également être utilisé pour contrôler d’autres appareils intelligents sur votre réseau, comme les ampoules intelligentes Philips Hue.

Ce lot comprend un pack de deux ampoules intelligentes A19 Hue blanc glacier. Avec l’Echo Dot, vous pouvez allumer ou éteindre ces lumières en utilisant uniquement le son de votre voix, ou avec l’application compagnon sur votre smartphone. Ce sont des ampoules de 75 watts qui offrent une luminosité de 1 100 lumens, et elles ont même des modes d’éclairage prédéfinis pour vous aider à vous énergiser le matin ou à vous détendre après une longue journée. Si vous voulez juste commencer avec une seule ampoule, Amazon offre également 41 $ de réduction sur un faisceau d’une seule ampoule avec l’Echo Dot de cinquième génération que vous pouvez acheter pour seulement 25 $ en ce moment.