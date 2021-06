Amazon est brillant. Pourquoi pas aux RH ?

Shira : Vous avez découvert qu’Amazon devait remplacer plus de l’équivalent de l’ensemble de sa main-d’œuvre horaire en une seule année. C’est époustouflant. Amazon les repousse-t-il ou abandonnent-ils?

J’ai parlé avec Karen de ce qu’elle et ses collègues ont appris, et où la réputation d’Amazon pour l’efficacité suprême est en contradiction avec le chaos de la gestion de son personnel.

Ce qu’ils ont découvert, c’est que les systèmes d’Amazon pour la gestion de masse de sa main-d’œuvre horaire sont tendus et inégaux, ce qui entraîne un roulement élevé des employés. Je vous encourage à lire leur enquête approfondie, qui m’a amené à me demander si la gestion par Amazon de son actif le plus important – ses environ un million d’employés aux États-Unis, pour la plupart des travailleurs horaires – est efficace ou durable pour l’entreprise, sans parler de ces personnes. .

Nous avons entendu beaucoup de débats sur la question de savoir si le travail dans un entrepôt Amazon doit être considéré comme un bon ou un mauvais travail. Mes collègues Jodi Kantor, Karen Weise et Grace Ashford ont passé des mois à essayer de répondre à une question différente : dans quelle mesure Amazon gère-t-il tous ces gens ?

Amazon nous a dit que le taux d’attrition des travailleurs n’est qu’une mesure qui n’est pas pertinente sans contexte. La société n’a pas précisé. Les responsables de l’entreprise n’ont pas dit qu’il était inacceptable d’avoir un chiffre d’affaires de 150% en un an.

Peut-être qu’Amazon ne veut pas qu’autant de personnes partent chaque année, mais changer cela n’est pas non plus la priorité n°1. Amazon emploie tellement d’employés que j’ai entendu de nombreux dirigeants d’Amazon à Seattle décrire une crainte tenace que l’entreprise ne manque pas d’Américains à embaucher.

David Niekerk, un ancien vice-président d’Amazon qui a construit les opérations de ressources humaines de l’entrepôt, a déclaré que Jeff Bezos ne voulait pas de longs mandats pour les employés horaires. Les données de l’entreprise ont montré que les employés sont devenus moins engagés au fil du temps, et Amazon voulait des gens qui pousseraient à aller au-delà.

Karen : Tous les deux. Amazon embauche tellement de personnes, souvent sans entretien en personne ni contrôle, et perd un nombre important de travailleurs au cours des deux premières semaines suivant leur embauche. Nous avons entendu parler de personnes qui partaient pendant leur pause déjeuner lors de leur premier jour d’orientation. Cela crée une énorme quantité de roulement et un certain chaos sur le lieu de travail.

Soyons réalistes au sujet des dollars et des cents. Cela ne coûte-t-il pas beaucoup d’argent à Amazon pour remplacer autant de personnes ?

Il est. Et un facteur crucial – peut-être le plus important – dans la croissance future d’Amazon n’est pas le succès d’inventions futuristes comme drones de livraison ou alors robots domestiques. C’est l’efficacité avec laquelle Amazon gère les personnes qui prélèvent, emballent et expédient toutes ces boîtes à nos portes.

Les entreprises technologiques parlent de « moonshots » ou de faire ce qui semble impossible. Avec Alexa, l’entreprise est partie d’une vague idée mais a mis ses meilleurs hommes sur le projet, fixer des objectifs incroyablement ambitieux et les comprendre. Certains dirigeants d’Amazon au niveau de l’entreprise et ceux qui supervisent les entrepôts se demandent pourquoi la gestion de plus d’un million d’humains n’a pas été ce type de coup de lune hautement prioritaire.

Bezos a écrit en avril qu’il voulait qu’Amazon devienne « le meilleur employeur de la Terre et le lieu de travail le plus sûr de la Terre ». Que veut-il dire? Et quelles actions Amazon prend-il ?

Amazon a parlé sur la partie sécurité mais pas autant sur l’autre moitié de la déclaration de Bezos. Être un bon employeur ne se limite pas à la rémunération, bien qu’Amazon ait récemment augmenté les salaires horaires et verse des primes aux nouveaux employés.

Après nous être renseignés sur les politiques de l’entreprise, Amazon a également a changé son utilisation d’un indicateur de productivité que certains travailleurs ont dit avoir été appliqué arbitrairement. Quelqu’un ne peut plus être licencié pour une mauvaise journée. (Amazon a déclaré qu’il réexaminait la politique depuis des mois.)

Existe-t-il des entreprises prospères qui gèrent les travailleurs horaires différemment d’Amazon ?

Le directeur général de Costco a déclaré au Congrès que ses employés horaires ont tendance à avoir de longs mandats. C’est une fierté pour Costco.