Amazon envoie des cartes postales aux vendeurs pour prouver que leurs adresses sont réelles

« Dans le cadre de notre engagement à offrir une expérience d’achat sûre et digne de confiance à nos clients et partenaires commerciaux, nous devons vérifier l’adresse commerciale affichée sur votre page de profil de vendeur Amazon.com », indique l’e-mail, ajoutant que les marchands ne le seront pas. empêché de vendre sur la plate-forme pendant que leur adresse est en cours de vérification.

Après avoir demandé aux vendeurs tiers de rendre public le nom et l’adresse de leur entreprise en septembre dernier, Amazon passe maintenant en revue et s’assure que leurs adresses sont authentiques et exactes. Pour ce faire, la société a déployé une nouvelle initiative consistant à envoyer une carte postale à des marchands tiers qui vendent sur son marché américain pour vérifier leurs adresses, selon un e-mail examiné par CNBC.

Tout d’abord, Amazon contactera un vendeur pour l’informer que l’entreprise doit vérifier son adresse professionnelle. Les marchands examinent et confirment ensuite leur adresse professionnelle sur un portail vendeur interne, appelé Seller Central. Une fois que c’est terminé, Amazon envoie une carte postale aux vendeurs qui arrive dans quelques jours.

Sur la carte postale se trouve un code de vérification que les vendeurs sont invités à entrer sur Seller Central, selon une copie de la carte postale examinée par CNBC. Les vendeurs ont 60 jours pour vérifier leur adresse. S’ils ne le font pas, Amazon a déclaré qu’il pouvait retenir des fonds sur les comptes des vendeurs.

Amazon bloquera tous les comptes qui s’avèrent avoir une adresse illégitime. Et si la carte postale d’un vendeur se perd dans le courrier, Amazon lui permettra d’en demander une nouvelle à envoyer à son adresse.

L’automne dernier, la société a commencé à demander aux commerçants de son marché américain de divulguer publiquement le nom et l’adresse de leur entreprise afin de permettre aux consommateurs de contrôler plus facilement ces vendeurs et leurs produits avant l’achat.

Selon Marché Pulse, une société de recherche sur le commerce électronique.

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle politique en septembre dernier, les consommateurs pouvaient cliquer sur le profil d’un vendeur pour examiner les commentaires des acheteurs et voir leur note de satisfaction, ainsi que contacter le vendeur pour poser des questions.

Mais il n’y avait pas de moyen facile de voir où le vendeur est basé ou quelle entité juridique propose le produit, à moins que les consommateurs n’achètent sur les marchés Amazon en Europe, au Mexique et au Japon, où les vendeurs sont depuis longtemps tenus d’afficher leur nom et leur adresse commerciale en raison des lois locales.

Alors qu’Amazon est devenu l’un des plus grands acteurs du commerce électronique au monde, il a construit un énorme marché tiers composé de millions d’entreprises qui vendent leurs produits. Ventes à des tiers composent plus de la moitié des revenus d’Amazon. Cependant, l’ampleur tentaculaire du marché a ouvert l’entreprise à une multitude de problèmes, y compris la prolifération de produits contrefaits, dangereux et périmés. Amazon a intensifié ces dernières années ses efforts pour empêcher les mauvais acteurs susceptibles de menacer sa relation avec les acheteurs.

La liste des informations sur les vendeurs aux États-Unis, ainsi que la vérification de leur exactitude via les cartes postales, pourraient être des mesures efficaces pour aider Amazon à éloigner davantage de mauvais acteurs de la plate-forme. Google envoie également des cartes postales pour vérifier les adresses des entreprises sur Google Maps et d’autres propriétés.

Par exemple, il est devenu une tactique courante pour les marchands créer plusieurs comptes afin de continuer à vendre sur la plate-forme après leur suspension par Amazon, ce qui est en violation de Politiques de vente d’Amazon. Si un vendeur gère des dizaines de comptes, il devra afficher une adresse professionnelle unique pour chacun et vérifier que l’adresse est réelle.

« C’est peut-être le seul moyen de répondre à la question » L’adresse que vous nous avez indiquée est-elle une adresse à laquelle vous avez accès? « , A déclaré Juozas Kaziukenas, PDG et fondateur de Marketplace Pulse. « Sinon, un vendeur peut entrer n’importe quelle adresse et il n’y a aucun moyen de répondre à la même question, en particulier pour les vendeurs internationaux. Amazon exige des relevés bancaires et d’autres documents pour les nouveaux vendeurs avec une adresse qui correspond à ce que vous avez soumis, mais cela prend plus loin, et pour les vieux vendeurs. «