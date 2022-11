Amazon envisage une clause de non-responsabilité concernant le film antisémite Irving partagé en ligne

Bien qu’il ait supprimé le tweet, M. Irving a été suspendu par les Nets pour avoir refusé de dire qu’il n’avait aucune opinion antisémite. Il s’est ensuite excusé sur Instagram pour avoir publié le documentaire “sans contexte et une explication factuelle décrivant les croyances spécifiques dans le documentaire avec lesquelles j’étais d’accord et en désaccord”. Il a dit qu’il n’avait pas l’intention de “manquer de respect à toute histoire culturelle juive concernant l’Holocauste ou de perpétuer la haine”.

Les Nets et d’autres ont déclaré que ses excuses n’allaient pas assez loin.

La lettre de quatre pages, dont l’existence était première noté par les journalistes de l’Athletic, était daté de vendredi et adressé au président exécutif d’Amazon, Jeff Bezos ; son directeur général, Andy Jassy ; et David Zapolsky, avocat général d’Amazon. Il détaille le contenu problématique du livre et du film, et explique pourquoi il était troublant en ce moment d’antisémitisme accru aux États-Unis.

Le film a été autoproduit par son réalisateur, Ronald Dalton Jr., en 2018, selon sa liste sur Amazon, et est disponible à la location pour 12 $ ou à l’achat pour 50 $. Il compte plus de 1 200 critiques et a été mis à disposition sur Amazon via son programme Prime Video Direct, une plate-forme en libre-service lancée en 2016 pour permettre aux cinéastes et aux créateurs de contenu de télécharger leurs œuvres et d’atteindre les millions de clients de l’entreprise.

La société a déclaré à l’époque que le service, qui se concentre sur les longs métrages et les émissions de télévision, souhaitait “rendre encore plus facile pour les créateurs de contenu de trouver un public et pour ce public de trouver un contenu de qualité”.

Amazon conserve la moitié du prix d’achat ou des frais de location et transmet l’autre moitié au fournisseur de contenu, selon son site Web pour les cinéastes.