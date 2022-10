Amazon envisage d’embaucher 150 000 travailleurs pour les vacances

Groupe MediaNews | The Riverside Press-Enterprise via Getty Images

Amazone a dit Jeudi, il embauche 150 000 employés aux États-Unis pour aider à gérer la ruée vers les fêtes.

Le géant de la vente au détail recrute généralement pendant la haute saison des achats des Fêtes, faisant appel à des hordes de travailleurs temporaires afin de mieux répondre à la demande.

Amazon a déclaré qu’il embauchait des travailleurs à temps plein, saisonniers et à temps partiel qui peuvent choisir, emballer, stocker et expédier des articles dans ses entrepôts.

Amazon, face à un marché du travail ultra-tendu, a augmenté la semaine dernière son salaire de départ moyen pour les employés d’entrepôt et de livraison à plus de 19 dollars de l’heure, contre 18 dollars de l’heure. La société a déclaré mardi qu’elle offrait des primes d’inscription allant de 1 000 $ à 3 000 $ selon la région, dans un autre signe, elle adoucit les avantages pour attirer et retenir les travailleurs.

La rampe d’embauche intervient alors qu’Amazon se prépare à organiser une aubaine semblable à Prime Day la semaine prochaine, la deuxième fois qu’elle organisera deux événements de ce type la même année. L’événement servira de coup d’envoi précoce à ce que certains analystes prévoient comme une saison des fêtes plus lente au milieu d’une inflation galopante et des craintes d’une récession.

Les préoccupations macroéconomiques, ainsi que l’expansion due à la pandémie, ont poussé Amazon à réduire ses dépenses dans plusieurs domaines de l’entreprise. Ces derniers mois, Amazon a fermé ou annulé le lancement de nouvelles installations et a retardé l’ouverture de certains nouveaux bâtiments après que son expansion due à la pandémie lui ait laissé trop d’espace d’entreposage. Dans le deuxième quartierAmazon a réduit ses effectifs de 99 000 personnes à 1,52 million d’employés.

Amazon ajoute 150 000 travailleurs, le même nombre qu’il a annoncé qu’il embaucherait l’année dernière, alors que d’autres détaillants consolident leurs plans de dotation en personnel pour les vacances. Walmart a déclaré le mois dernier qu’il recruterait 40 000 travailleurs saisonniers et à temps plein, un objectif plus modeste que l’année précédente, lorsqu’il a déclaré qu’il ajouterait 150 000 associés et 20 000 travailleurs de la chaîne d’approvisionnement, pour aider à la ruée vers les vacances.