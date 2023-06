Amazon envisage d’ajouter le service sans fil Prime : rapport

Amazone est en pourparlers avec plusieurs opérateurs de téléphonie mobile sur le lancement d’un service mobile pour les membres Prime, selon un rapport de Bloomberg.

La nouvelle a fait baisser les actions des actions de télécommunications vendredi. Verizon a chuté de plus de 4 % en début de séance, tandis que T Mobile glissé jusqu’à 7 %. AT&T L’action de était en baisse de plus de 5 %. Les parts de plat ont bondi de plus de 14%.

L’e-commerçant négocie avec Verizon, T-Mobile et Dish la possibilité de revendre leur service mobile à ses membres Prime à bas prix ou potentiellement gratuitement, a rapporté Bloomberg. Les discussions durent depuis six à huit semaines et ont également inclus AT&T, mais il pourrait s’écouler plusieurs mois avant qu’un plan ne se concrétise, selon le rapport.

« Nous envisageons toujours d’ajouter encore plus d’avantages aux membres Prime, mais nous ne prévoyons pas d’ajouter le sans fil pour le moment », a déclaré le porte-parole d’Amazon, Bradley Mattinger, dans un communiqué.

Amazon a déjà expérimenté dans la catégorie mobile, lançant son malheureux Fire Phone en juillet 2014 avant de le mettre au rebut un an plus tard. Plus récemment, elle s’est concentrée sur l’internet haut débit via son programme Kuiper, qui vise à construire un réseau de 3 236 satellites en orbite terrestre basse.

Un forfait mobile pourrait servir de crochet attrayant pour Amazon pour attirer plus d’abonnés Prime. Lancé en 2005, les membres d’Amazon Prime paient 139 $ par an pour accéder à la livraison gratuite en deux jours, à des films et à des émissions de télévision exclusifs, ainsi qu’à de nouveaux avantages tels que des remises sur les ordonnances génériques et des avantages de livraison Grubhub.

Amazon a cherché des moyens d’attirer plus de membres Prime alors qu’il fait face à une concurrence croissante avec Walmart le programme de fidélité Walmart+ de , et préoccupations concernant le ralentissement de la croissance des adhésions. La société comptait plus de 200 millions d’abonnés dans le monde en avril 2021.

En s’associant à une entreprise comme Verizon ou Dish, Amazon fonctionnerait essentiellement comme un opérateur de réseau virtuel mobile. Au lieu de posséder son propre réseau sans fil, l’entreprise achèterait des données à un grand opérateur et les revendrait aux consommateurs.

Les porte-parole de Verizon, T-Mobile, Dish et AT&T n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.