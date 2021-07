Amazon enquêtera sur les allégations de préjugés sexistes dans sa division cloud.

Amazon a embauché un cabinet d’avocats externe pour enquêter sur les allégations de discrimination sexuelle généralisée dans une partie de sa division de cloud computing, a déclaré la société dans un e-mail aux employés à la fin de la semaine dernière.

L’enquête fait suite à une pétition déposée par un groupe d’employés du groupe des services professionnels d’Amazon Web Services, une organisation connue sous le nom de ProServ qui aide les entreprises à adopter le cloud computing. Dans la pétition, les employés alléguaient des préjugés sexistes et des brimades dans le département. Le Washington Post, qui a d’abord signalé l’enquête, a indiqué que plus de 550 employés avaient signé la pétition.

Adam Selipsky, le nouveau directeur général d’AWS, a répondu par l’e-mail, qui était adressé aux dirigeants de la pétition.

« Nous avons retenu les services d’une entreprise externe pour enquêter et comprendre tout comportement inapproprié que vous ou d’autres avez pu subir ou avoir été témoin », a-t-il écrit. « Cette entreprise est expérimentée et objective, et je passerai personnellement en revue leurs conclusions indépendantes, qui aideront à guider toute action future. »