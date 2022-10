Amazon engage Hawaiian Air pour piloter des avions cargo Airbus loués pour remplacer les anciens cargos

Amazone a embauché Compagnies aériennes hawaïennes pour piloter les premiers avions cargo Airbus dans le réseau aérien du géant de la vente au détail, des avions qui aideront à remplacer les avions à réaction plus anciens, car le transporteur devient la dernière compagnie aérienne de passagers à voler pour la société.

Hawaiian pilotera au moins 10 Airbus A330-300 cargos convertis pour Amazon, les premiers commençant à l’automne 2023, a indiqué le transporteur dans un dossier.

Les actions hawaïennes ont bondi de 13% en début de séance après l’annonce.

Les avions Airbus, qui seront les plus grands de sa flotte, ne sont pas destinés à une croissance nette, mais plutôt destinés à remplacer les avions plus anciens qui sont progressivement supprimés à mesure que leurs baux expirent ou sont proches de leur durée de vie, a déclaré un porte-parole d’Amazon à CNBC.

Amazon a élargi son unité aérienne dédiée ces dernières années, dont les opérations sont sous-traitées à plusieurs compagnies aériennes, dont Atlas Worldwide Holdings et ATSG qui pilotent des Boeing 767 pour la compagnie, les avions avec lesquels Amazon a commencé le bras aérien.

Amazon est toujours en train de déterminer lequel des anciens jets sera progressivement supprimé, a déclaré le porte-parole.

Pays du soleil un transporteur axé sur les loisirs, a commencé à voler converti Boeing 737 cargos pour Amazon en 2020, lorsque la demande de voyages s’est effondrée au début de la pandémie de Covid.

“Ces A330-300 ne seront pas seulement les premiers du genre dans notre flotte, ils seront également les plus récents et les plus gros avions d’Amazon Air, ce qui nous permettra de livrer plus de colis clients à chaque vol”, a déclaré Philippe Karam, directeur d’Amazon. flotte aérienne mondiale et approvisionnement, a déclaré dans un communiqué de presse d’Airbus.

Le fret aérien était un segment chaud de l’aviation pendant la pandémie lorsque les voyages des consommateurs ont plongé et que les grognements portuaires ont fait grimper les tarifs, mais le marché s’est depuis refroidi. Une augmentation des voyages a entraîné une augmentation de la capacité sur le marché des avions de ligne, la congestion des ports s’est atténuée et les habitudes des consommateurs ont changé, ce qui a fait baisser le coût du fret aérien.

En vertu de l’accord, Hawaiian émet des bons de souscription permettant à Amazon d’acquérir jusqu’à 15 % de ses actions, exerçables au cours des neuf prochaines années. Amazon a des accords similaires avec d’autres fournisseurs de fret aérien ATSG et Atlas.

Hawaiian a déclaré qu’il établirait une base de pilotes sur le continent américain et embaucherait plus d’aviateurs, de mécaniciens et de répartiteurs pour soutenir ses vols sur Amazon.

Hawaiian a déclaré qu’il organiserait un appel aux investisseurs et aux médias à 16 h HE vendredi pour discuter du plan.