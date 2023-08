Amazon en discussions avec Disney sur le partenariat ESPN

Il a été révélé plus tôt dans le mois que Disney recherchait un partenaire pour l’aider à investir dans ESPN.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a affirmé que même si son entreprise souhaite conserver le réseau sportif, elle aura probablement besoin d’aide pour cela. L’exploration de cette voie pourrait donner lieu à divers scénarios.

Reuters rapporte maintenant que Disney mène des discussions initiales avec Amazon. Le média affirme également qu’Amazon discute également de la possibilité de prendre une participation minoritaire dans le réseau sportif. Iger a déjà mentionné ces deux scénarios potentiels.

Le partenariat Amazon ESPN peut facturer 35 $ par mois pour un nouveau service de streaming

Dans le Reuters rapport, il y a des suggestions selon lesquelles Disney et Amazon pourraient facturer jusqu’à 35 $ par mois pour un nouveau service de streaming ESPN. Cela occuperait évidemment la première place en tant que service de ce type le plus cher aux États-Unis.

Axios Le journaliste Tim Baysinger a récemment évoqué la décision potentielle de facturer autant pour un service de streaming. « La version actuelle du service de streaming d’ESPN, ESPN+, je veux dire, ne coûte que 5 dollars par mois et ils gagnent beaucoup moins d’argent avec ces abonnés par rapport aux personnes qui s’abonnent à ESPN sur la télévision par câble », a déclaré Baysinger. Yahoo finance.

« Une version complète du service de streaming ESPN devra donc coûter beaucoup plus cher, car les droits sportifs ne sont pas bon marché. Ils ne feront que devenir plus chers. ESPN va non seulement renouveler probablement son accord avec la NBA, qui prendra fin dans quelques années, mais il a également son accord avec la SEC sur le football qui va commencer très bientôt. Leurs coûts ne font donc qu’augmenter.

Un nouveau service de streaming différent d’ESPN+

ESPN, comme beaucoup d’autres réseaux câblés, connaît actuellement des difficultés. Les coupe-câbles ont contribué à réduire l’audience des chaînes câblées traditionnelles ces dernières années. Disney contrôle actuellement 80 % du gigantesque réseau sportif, tandis que Hearst Communications détient les 20 % restants.

Le potentiellement nouveau service de streaming ESPN ne serait pas le même qu’ESPN+. Cette offre actuelle est un service de streaming over-the-top qui propose un contenu assez différent de celui des chaînes ESPN traditionnelles. Au lieu de simplement proposer une sélection d’événements ou d’émissions sportives, le nouveau service offrirait essentiellement tout ce qu’ESPN diffuse actuellement.

